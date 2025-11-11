Fuego en Málaga: amplios medios del Plan Infoca combaten incendios en Cómpeta y Antequera

Las claves nuevo Generado con IA Bomberos forestales del Plan Infoca combaten incendios en los municipios malagueños de Cómpeta y Antequera. En Cómpeta, el operativo incluye seis grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado. En Antequera, el incendio declarado movilizó una Brigada de Refuerzo contra Incendios (BRICA), un técnico de operaciones, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero súper puma.

Los bomberos forestales del Plan Infoca están luchando contra el fuego en Cómpeta, según confirman desde la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados, se encuentran desplazados a la zona seis grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos técnicos de operaciones y una autobomba.

A este amplio dispositivo hay que agregar la labor de un avión de de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado.

A este episodio hay que añadir otro incendio declarado sobre las 15:00 horas de este martes en Antequera. En este caso, trabajan una Brigada de Refuerzo contra Incendios (BRICA), un técnico de operaciones (TOP) BRICA, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero súper puma.