Dani, el opositor a policía de 18 años fallecido en la carretera de la muerte: "Era de Monda de toda la vida; un gran chaval"

"Con esas edades, en este pueblo, como en todos lados, tenemos algún perla de cuidado. Pero Dani era diferente. Y no lo digo porque ya no esté, sino porque todos le hemos visto crecer", dice un vecino de Monda aún incrédulo con la noticia de la marcha de un joven del pueblo, de apenas 18 años, fallecido este lunes por la tarde tras ser víctima de un accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por la conocida como la carretera de la muerte, la A-355.

El pueblo de Monda, de donde era natural, está totalmente consternado. Fue allí donde nació Dani, un joven con raíces rumanas por parte paterna al que todos definen como "un gran chaval", de buen "corazón". Según explican los que le conocían, el joven se estaba preparando las oposiciones de acceso a la Policía Nacional, algo que le tenía muy motivado. "Siempre se le veía yendo a entrenar, preparándose a tope para cumplir su meta", relatan.

Algunos vecinos de la zona de Coín, hacia donde al parecer iba el joven, explican que esa zona, más allá de la línea roja que se colocó en el centro de la calzada para recordar a los conductores la prohibición de adelantar, necesita "radares". "Hay personas muy imprudentes y luego mueren criaturas que no tienen culpa", apunta una vecina. La pareja de Daniel era de allí y además el joven solía acudir a Coín para entrenar e ir a la academia.

Daniel era un gran amante del fútbol. Según ha publicado el CD Cártama, jugó en varios equipos de toda la provincia. Entre ellos, el Puerto Malagueño, el Mortadelo o el Coín.

Este martes se ha conocido que una persona de 23 años ha sido detenida como presunta responsable del accidente con el resultado del fallecimiento de Daniel. El motivo de la detención, ha informado la Guardia Civil, ha sido el abandono del lugar del siniestro.

De acuerdo con los datos aportados por el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 atendió sobre las 17:30 horas más de una decena de llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados en la que una persona estaba gravemente herida a la altura del kilómetro 12 de la A-355.

De inmediato, desde el 1-1-2 se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de la vía. Fuentes de los Bomberos informaron de que en el siniestro se vieron implicados tres turismos y una motocicleta. De acuerdo con los datos aportados por el Consorcio de Bomberos de Málaga, la víctima mortal era el conductor de la moto.