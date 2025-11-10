El vigésimo octubre más "seco" desde 1961 en Málaga: las primeras precipitaciones del otoño dejan solo 27 litros/m2

El mes de octubre ha sido "extremadamente cálido" con temperaturas superiores a los 37 grados, con cielos totalmente despejados y haciendo ver que el verano no quería despedirse de la Costa del Sol. Como resultado de estas máximas estivales en pleno otoño, octubre también ha sido un mes "seco", debido a que se han producido pocas precipitaciones.

En concreto, ha sido el vigésimo mes de octubre más seco de la historia de Málaga desde 1961 porque ha llovido, de media en la provincia, 27,1 litros por metro cuadrado, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a este periódico.

Estos registros de agua representan un 33% de las precipitaciones medias que suelen producirse durante esta época del año. Por tanto, este mes de octubre "puede ser catalogado como muy seco", según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

Cabe recordar que las primeras lluvias del otoño cayeron en la provincia de Málaga el pasado 27 de octubre. Tras un aviso amarillo por lluvias, los registros mostraron que se había acumulado cerca de 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Las zonas que más se beneficiaron de las precipitaciones de la jornada fueron Mijas, Ojén, Alhaurín el Grande y Teba, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

En concreto, en la Sierra de Mijas se registraron 27,3 litros por metro cuadrado. Fahala, en Alhaurín el Grande, ha sido la siguiente estación en la que más agua ha caído esta jornada: 14,3 litros.

De cerca le siguió el río Guadalteba a su paso por Teba con 13,1 litros; Ojén con 12,8 litros; y Casarabonela con 10,1 litros.

En el resto de Málaga se contabilizaron menos de 10 litros por metro cuadrado. En el río Guadalhorce a su paso por Archidona cayeron 9 litros y por Bobadilla 8,2 litros.

Por otro lado, en la Laguna de Fuente de Piedra han caído 8,1 litros; en el río Turón a su paso por Ardales 6,6 litros; en la Depuradora del Atabal 6,5 litros; en Cañete la Real 6,1 litros; en el río Guadalhorce Cártama 6,1; y en El Torcal 5,5 litros.

Año Hidrológico 2024-2025

El año hidrológico 2024-2025 ha supuesto un antes y un después en el panorama hídrico de la provincia de Málaga. Atrás ha quedado la racha de años de sequía que se llevaban viviendo desde el 2021 y obligó a aprobar medidas de ahorro para que los recursos disponibles duraran lo máximo posible.

Así, gracias a las lluvias registradas en noviembre de 2024 y marzo de 2025, este año hidrológico va a ser recordado por ser el 18.º más lluvioso desde 1961 y el primero en varios años en ser húmedo, según los datos aportados por Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga a este periódico.

En concreto, en la provincia han caído en estos últimos 12 meses 724,2 litros por metro cuadrado. Esto quiere decir que ha llovido un 112% de agua con respecto a lo habitual, según el experto.

Así, Riesco incide en que “después de tres años muy secos como el 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, este último, el 2024-2025, ha sido húmedo. Por tanto, se rompe la racha de sequía que llevábamos acumulando los últimos años hidrológicos”.