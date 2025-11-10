5.000 personas desfavorecidas disfrutarán en primicia de 'Alice', el espectáculo navideño del Jardín Botánico de Málaga

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción volverá a convertirse esta Navidad en el epicentro de la magia en Málaga, esta vez, trasladándonos al icónico universo de Alicia en el País de las Maravillas.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 6 de enero, sus senderos se transformarán en un mundo de luz, música y fantasía con Alice Christmas. La Navidad en el Jardín de las Maravillas, una producción inmersiva de Grupo Mundo inspirada en el clásico de Lewis Carroll.

Como novedad, este año 5.000 personas en riesgo de exclusión social serán las primeras en disfrutar del espectáculo. Los días 26 y 27 de noviembre, colectivos y entidades sociales asistirán de forma gratuita a la inauguración de este recorrido nocturno, en un gesto que refuerza el compromiso social del evento.

“Queremos que todo el mundo, sin excepción, pueda vivir la experiencia de sentirse dentro de un cuento”, destacó Penélope Gómez, concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, durante la presentación del espectáculo junto al director artístico, Alberto Díaz de la Quintana.

Un viaje de 2.200 metros por el universo de Alicia

El recorrido de este año se amplía 200 metros más que en la edición anterior, alcanzando 2,2 kilómetros de longitud que se completan en alrededor de casi dos horas (1:45). A lo largo del camino, los visitantes se adentrarán en nueve mundos de fantasía, desde el Lago de Hielo hasta el Paseo por las Estrellas, acompañados por personajes emblemáticos como Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco o la Reina de Corazones Congelados.

Cada espacio ha sido diseñado para envolver al público en una experiencia sensorial que combina arte, literatura y naturaleza, culminando en la subida a la Cúpula del Corazón Dorado, el mirador más célebre del Jardín, que vuelve a ofrecer una panorámica espectacular de la ciudad. “Nuestro objetivo es que el visitante recorra el Jardín con la misma curiosidad y asombro que siente Alicia al cruzar al otro lado del espejo”, ha explicado Díaz de la Quintana, responsable artístico del proyecto.

El espectáculo cuenta con música original del compositor malagueño Alberto Miras, un elenco de seis actores y un equipo técnico de más de 80 profesionales. Y este año, los menores de 12 años recibirán como obsequio palomitas de maíz incluidas con su entrada, un detalle pensado para añadir un toque más lúdico y familiar a la visita.

Entradas más asequibles y descuentos especiales

Las entradas ya están disponibles en surentradas.com, el teléfono 951 55 21 30 y en la web oficial lucesdelaconcepcion.es. Los precios, que este año se han ajustado, oscilan entre 8,5 y 15,5 euros para adultos y 6,5 y 11,5 euros para menores (gastos incluidos).

Además, habrá seis jornadas con un 50% de descuento (1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre, y 6 de enero) y días con tarifa reducida el 28 de noviembre, 24 y 31 de diciembre. También se aplicarán rebajas según el horario y para grupos de más de 10 personas o visitantes con movilidad reducida. Los niños menores de 3 años podrán acceder gratis sin necesidad de entrada.

Las sesiones comenzarán a las 18:30 horas, tras el cierre del Jardín, con pases cada 15 minutos hasta las 21:30 horas, permitiendo la entrada escalonada de hasta 200 personas por turno. Desde la organización han explicado que está siendo todo un éxito de ventas y que ya hay pases totalmente agotados, por lo que recomiendan ir comprando su entrada, especialmente en días especiales como el puente de diciembre.

Accesibilidad, sostenibilidad y respeto al entorno

El montaje de Alice Christmas destaca por su tecnología LED de bajo consumo y una cuidada integración con el entorno natural. Se han instalado pantallas de alta resolución, proyecciones lumínicas y estructuras modulares homologadas internacionalmente, garantizando tanto la seguridad como la protección del patrimonio vegetal del Jardín.

La iluminación y el sonido se han calibrado para no alterar la flora ni la fauna, cumpliendo las exigencias de conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, se ha diseñado un plan de movilidad sostenible con dos aparcamientos vigilados para más de 1.200 vehículos, un cupo que se ha ampliado respecto al pasado año. Una zona está anexa al jardín botánico y otra, al norte del parque periurbano. También se van a aprovechar las zonas de aparcamiento de la Hacienda Nadales y la Hacienda del Álamo.

Además, habrá seis lanzaderas yendo y viniendo directamente desde la última parada de la línea 2 de la EMT, en Ciudad Jardín, hasta la puerta del Jardín Botánico constantemente. "La espera va a ser muy reducida", ha dicho Penélope Gómez, que ha invitado a los malagueños a que se suban al transporte público para ir al espectáculo.

Una Navidad de fantasía en un jardín histórico

El uso del espacio ha sido adjudicado por el Ayuntamiento de Málaga a Mundo Management, por un periodo de un año prorrogable hasta tres, con una tasa municipal de 61.560 euros.

El proyecto ha contado con la autorización de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al tratarse de un enclave protegido y con alto valor patrimonial.

Alice Christmas reivindica así el valor cultural y medioambiental de La Concepción, uniendo historia y fantasía en una experiencia que promete convertirse, un año más, en uno de los planes imprescindibles de la Navidad malagueña.