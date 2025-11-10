Un motorista de 18 años fallece en Málaga en una colisión múltiple en la A-355, la carretera de la muerte

Imagen de la moto implicada en el accidente mortal ocurrido en la A-355. Consorcio de Bomberos de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un joven motorista de 18 años ha fallecido en un accidente múltiple en la A-355, en Coín (Málaga), en el que se vieron implicados tres turismos y una motocicleta. El accidente ocurrió sobre las 17:30 horas y dejó también tres heridos leves: una mujer de 18 años, otra de 59 y un hombre del que no se han dado más datos. En otro siniestro en la A-45, en Antequera, un turismo colisionó con una furgoneta, resultando heridas cuatro personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Un joven de 18 años ha muerto en la tarde de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad malagueña de Coín, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 ha atendido sobre las 17:30 horas más de una decena de llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados en la que una persona estaba gravemente herida a la altura del kilómetro 12 de la A-355.

De inmediato, desde el 1-1-2 se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de

Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Fuentes de los Bomberos han informado de que en el siniestro se han visto implicados tres turismos y una motocicleta. De acuerdo con los datos aportados por el Consorcio de Bomberos de Málaga, la víctima mortal es el conductor de la moto.

Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado que además del fallecimiento del joven de 18 años, también han resultado heridas otras tres personas de carácter leve, que no han requerido traslado hospitalario.

Estas víctimas son una mujer de 18 años, otra de 59 años y un hombre del que no han trascendido más datos.

Colisión en la A-45 en Antequera con cuatro heridos

Por otro lado, el 1-1-2 ha atendido esta tarde otro accidente, en este caso, en la A-45, en el término de Antequera. El siniestro vial ha tenido lugar minutos antes de las 19:00 horas en el kilómetro 96 de la citada vía.

Según las llamadas recibidas en el 1-1-2, un turismo había colisionado con una furgoneta. Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido y trasladado al Hospital de Antequera a cuatro personas, dos mujeres de 48 y 45 años y dos hombres de 48 y 39