El Gobierno echa balones fuera y reclama a la Junta y a los ayuntamientos medidas contra los atascos en Málaga

Imagen de archivo de un atasco en la ronda Este de Málaga.

El Gobierno central ha hecho un llamamiento este miércoles a todas las Administraciones públicas para que trabajen en la mejora de la movilidad en las carreteras de la provincia y ha demandado a la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos la toma de medidas.

En estos términos se ha expresado el máximo representante del Ejecutivo en la provincia, Javier Salas, quien ha sido claro: "Solo por parte del Gobierno de España no se puede buscar una solución".

La reacción de Salas se ha producido después de que, de nuevo, los atascos hayan marcado el arranque de la jornada. En concreto, dos accidentes en la A-7 y en la A-357 han provocado problemas de congestión.

"El problema de la movilidad es importante; es un problema que compete a todas las administraciones, todas tienen competencia en ello y evidentemente hay horas puntuales que crónicamente ya hay atascos", ha explicado.

Sobre la labor del Gobierno, ha recordado que el Ministerio de Transportes ya está trabajando en el estudio de alternativas posibles y mejoras de la A-7 oriental.

Desde su punto de vista, el Gobierno es el único que está haciendo algo para atender las necesidades en materia de movilidad. Por el contrario, "hay otras Administraciones que tienen que estar comprometidas en ello y, hasta ahora, no conocemos de ninguna actuación al respecto".

"A la Junta le reclamaría alguna medida para mejorar la circulación de las carreteras de Málaga; algunas de su competencia, bastantes, como la A-357, donde ha habido atasco hoy, y a la Diputación y a los ayuntamientos”, ha insistido.

Asimismo, ha precisado que Málaga es una de las provincias que más utiliza el coche privado para moverse. "Más del 90% de los viajes se hacen en transporte privado, cuando en grandes capitales de Europa el transporte público llega al 40 o al 50%", ha apuntado, recordando que el transporte público metropolitano es competencia de la Junta.

A los mensajes lanzados a las Administraciones ha sumado otro dirigido a los conductores para que, cuando se producen accidentes, estén “atentos a la Dirección General del Tráfico, que recomienda vías alternativas para no entrar en un atasco de estas características".