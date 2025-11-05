Desactivan alerta naranja por fuertes lluvias en Málaga| caen en Alpandeire registra casi 20 litros en solo una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado los avisos naranjas por fuertes lluvias y tormentas que estaban activos en Andalucía Occidental, según han informado a través de redes sociales.

De igual forma, la Aemet ha señalado que el episodio de tormentas y lluvias localmente intensas en Andalucía va tocando a su fin.

Por ahora se mantienen los avisos naranjas en Ronda, Costa del Sol y Valle del Guadalhorce y los amarillos en la Axarquía y Antequera.