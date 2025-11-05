Desactivan alerta naranja por fuertes lluvias en Málaga| caen en Alpandeire registra casi 20 litros en solo una hora
La Aemet prevé hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.
Desactivan las alertas naranjas y amarillas por fuertes lluvias en Málaga
Fin a las alertas por fuertes precipitaciones y tormentas en la provincia de Málaga este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología, tras informar que el episodio estaba llegando a su fin, ha desactivado todos los avisos que estaban activos en Andalucía.
La Aemet asegura que el episodio de tormentas y lluvias localmente intensas en Andalucía va tocando a su fin
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado los avisos naranjas por fuertes lluvias y tormentas que estaban activos en Andalucía Occidental, según han informado a través de redes sociales.
De igual forma, la Aemet ha señalado que el episodio de tormentas y lluvias localmente intensas en Andalucía va tocando a su fin.
Por ahora se mantienen los avisos naranjas en Ronda, Costa del Sol y Valle del Guadalhorce y los amarillos en la Axarquía y Antequera.
Las lluvias llegan a Ronda, Jubrique y Cortes de la Frontera
Las lluvias también han llegado a otros puntos del interior de la provincia como Ronda y Cortes de la Frontera. Según la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, han caído 13,6 litros por metro cuadrado en la Ciudad del Tajo y 16,5 litros en la estación de Majada de las Lomas.
Por otro lado, en el río Genal a su altura en Jubrique también se han registrado 11,6 litros por metro cuadrado y en el río Guadiaro (Tr. Majaceite) 12, 5 litros en las últimas horas.
Casi 20 litros en solo una hora en Alpandeire
El paso de la borrasca por Málaga está dejando menos precipitaciones de las inicialmente esperadas. Sin embargo, hay puntos de la geografía donde el cielo ha descargado grandes cantidades de agua. Es el caso de Alpandeire, localidad donde, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han registrado casi 20 litros por metro cuadrado en solo una hora.
La tormenta descarga, de momento, en el mar
La tormenta que atraviesa desde las 18:00 horas de este miércoles buena parte de la provincia de Málaga, está descargado grandes cantidades de agua, pero en el mar. Así lo confirman el radar meteorológico, que constata que, por el momento, las precipitaciones en tierra son de menor intensidad. No obstante, según las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, en Ronda se han acumulado unos 14 litros por metro cuadrado, mientras que en Marbella, hasta las 18:00 horas, son casi 15 litros.
El Gobierno pone a disposición de la Junta de Andalucía sus medios ante posibles emergencias
El subdelegado del Gobierno en Mñalaga, Javier Salas, ha informado en la tarde de este miércoles de que ha trasladado a la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, la disposición de todos los medios del Gobierno de España ante posibles emergencias causadas por la alerta naranja por lluvias que afecta a la mayor parte del territorio. "Seguimos con atención la evolución de la alerta", ha afirmado.
Málaga capital actival el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local
La alerta naranja prevista por la Agencia Estatal de Meteorología de Málaga (Aemet) que comenzará a las 18.00 horas y en la que se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, ha hecho que el Ayuntamiento de Málaga active el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de preemergencia (hasta ahora se denominaba activación de forma parcial) por lluvias.
Torremolinos cierra los parques y suspende actividades culturales y deportivas
La amenaza de fuertes lluvias en buena parte de la provincia de Málaga, con la posibilidad de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora, ha llevado al Ayuntamiento de Torremolinos a activar el Plan Territorial de Emergencia Local de Torremolinos (PTEL).
Esta ha sido la medida adoptada por el comité asesor, reunido este miércoles en el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL). Su función es la de coordinar un dispositivo especial para atender las posibles incidencias que se puedan derivar de las precipitaciones previstas
De este modo, el Consistorio cierra los parques del municipio y suspende las actividades culturales y deportivas previstas para esta tarde. El nivel naranja ha sido activado por la Agencia Estatal de Meteorología entre las 18:00 horas y las 23:59 minutos en Sol y Guadalhorce y la comarca de Ronda.
En prevención ante la posibilidad de que se registren intensas lluvias, el Ayuntamiento ha tomado la determinación de cerrar el parque de La Batería, el jardín botánico Molino de Inca y la Casa de los Navajas.
Además, se suspenden las actividades culturales y deportivas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio.
El encuentro cultural Torremolinos y Gigantes, con Irene Villa, previsto en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y que estaba programado para esta tarde, queda aplazado al próximo 26 de noviembre.