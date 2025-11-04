Una luna de miel convertida en pesadilla: una pareja de Málaga denuncia una supuesta estafa de viajes organizada por redes

La pareja, en su viaje a Bali, que le salió mucho más caro de lo que esperaban. Cedidas

Lo que debía ser el viaje de su vida terminó en una auténtica pesadilla. Cristina y Sandro, una pareja de Málaga, ha denunciado ante la Policía Nacional a una presunta organizadora de viajes por haberles estafado en su luna de miel a Bali, un viaje por el que iban a pagar de inicio 4.000 euros, cifra a la que acabaron teniendo que poner otros 2.500 euros.

Según consta en la denuncia, presentada por la pareja a finales de octubre en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga, los afectados decidieron contactar con una empresa que se publicitaba en Instagram y TikTok. En sus perfiles, la supuesta responsable de la agencia, quien también es influencer, mostraba itinerarios exóticos, experiencias exclusivas y opiniones de viajeros satisfechos. Todo parecía fiable y nada les hizo sospechar.

El primer contacto con la presunta estafadora se realizó en agosto. La pareja rellenó un formulario en línea y, tras recibir presupuesto y documentación al respecto, transfirió casi 4.000 euros, incluyéndose en esa cifra, traslados, excursiones, seguros y alojamiento, para una estancia de dos semanas en Bali, del 6 al 20 de octubre.

La organizadora prometió enviarles los billetes de avión cinco días después de que se depositara el dinero, pero no fue así. Los documentos se retrasaban una y otra vez, lo que empeó a molestarle a Cristina especialmente.

Se casaron el 20 de septiembre; el día 1 de octubre viajaron a París y el 5 volvieron a Málaga, con el objetivo del día siguiente comenzar su ida a Bali, la última estación de su luna de Miel. "Llegamos muy tarde a casa, ya era día 6, y me di cuenta de que seguíamos sin los vuelos. Le dije: 'Oye, ¿qué pasa?' y me respondió que nos habían cambiado los vuelos, que teníamos una escala más en Kuala Lumpur, quedando el itinerario como Málaga-Doha-Kuala Lumpur-Bali", recuerda la joven, que no entiende aún "qué esperaba para decírmelo".

Las dudas comenzaron cuando una amiga de la denunciante, que también viajaba a Indonesia, comprobó que los asientos que figuraban en sus billetes "no existían". Supuestamente iban todos juntos y los de ellos aparecían libres. Lo que la denunciada dio a la pareja eran una especie de falsos billetes con un localizador, pero no los que salen cuando realizas el check-in de un vuelo. Tras insistir en reiteradas ocasiones, la pareja recibió finalmente los pasajes verdaderos un rato antes de volar, en el mismo aeropuerto.

Al parecer, en el Aeropuerto de Málaga, la compañía aérea con la que volaban, Qatar Arways, les informó de que no podían embarcar hacia su destino sin billetes de vuelta a Málaga. Así, la supuesta agente tardó horas en enviar los documentos, lo que les obligó a esperar casi hasta el último momento, con la angustia que eso provoca, a punto de perder el vuelo.

Durante las escalas, los problemas continuaron: en Kuala Lumpur, la aerolínea Batik Air Malaysia les cobró casi 300 euros por una maleta que, según el contrato, debía estar incluida. "Me dijo que me haría un bizum, pero yo ya sabía que no lo haría", expresa Cristina.

Ya en el destino, se encontraron que nada de lo que tenían programado se asemejaba a la realidad. De hecho, varios hoteles aseguraron que las reservas no estaban pagadas y exigieron el abono inmediato de ellas. Lo que era un "chollazo" de viaje, empezó a encarecerse conforme iban avanzando poco a poco.

Los días 12, 13 y 14 de octubre durmieron en un alojamiento que la organizadora les había cambiado de última hora y al salir, en el hotel les pidieron 150 euros, nada estaba abonado. Para volver al aeropuerto, tuvieron que pagar un taxi que les costó cincuenta euros, otro traslado que, relata, también debía ir incluido, pero no fue así. La pareja decidió volverse antes a Málaga ya que contaban con el dinero justo para los vuelos de vuelta, que presentían que no iba a mandarles Natalia.

Para moverse por la isla tuvieron que alquilar una moto. "Si hubiéramos pedido conductor o lo que sea habría sido una ruina. Nos hubiéramos quedado sin saber si podríamos volver a casa", cuenta Cristina, que acortó el viaje seis días. Era imposible seguir pagándolo todo. "Los billetes de vuelta nos costaron más de dos mil euros y teníamos lo justito. Casi 7.000 euros por más sufrimiento y menos días de viaje; si yo llego a saber esto...", lamenta.

"Imagínate que ahora cogemos, seguimos el viaje y nos quedamos sin dinero. Y, por tanto, sin dinero de billete también de vuelta. Si seguíamos gastando allí, en cosas que ya habíamos pagado... Podría habernos pasado. Le dijimos que nos diera los billetes de vuelta y nos dijo que estaban comprados para el día 21. Les dije que me los diera, que no había problema. Pero nunca me envió nada", sostiene.

A los sobrecostes se sumó el estrés. Cristina, embarazada de apenas dos meses, asegura que sufrió un episodio de sangrado por la tensión acumulada en pleno viaje.

De vuelta en Málaga, la supuesta responsable del viaje les remitió un contrato comprometiéndose a devolver el dinero "en un plazo de 15 días". Sin embargo, nunca cumplió.

Tras varias semanas sin respuesta, la pareja acudió a dependencias policiales para interponer una denuncia contra la supuesta agente de viajes, que sigue estando activa en redes sociales, ofreciendo sus servicios con normalidad, aunque tiene el perfil de la cuenta de la agencia en privado.

Durante su propia investigación, los dos malagueños descubrieron que no eran los únicos afectados por esta falsa agente de viajes, que es influencer. En la plataforma Trustpilot y en un grupo de WhatsApp se han agrupado decenas de personas que afirman haber sido víctimas del mismo modus operandi: anuncios de viajes de lujo en redes, precios atractivos y, tras el pago, billetes falsos o cancelaciones de última hora.

En el grupo, dice, hay más de 50 personas de toda España, sin contar a las parejas de muchos de ellos. "Cada día aparece alguien nuevo. Incluso el conductor que nos llevó del aeropuerto al hotel me escribió después diciéndome que ahora entendía por qué ella le debía dinero. También había sido víctima", añade.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han explicado que se mantiene abierta una investigación en relación con estos hechos, pero no confirman si se han puesto más denuncias en relación con estos hechos. "Solo queríamos disfrutar de nuestras vacaciones y no lo hemos podido hacer al máximo. Ahora vamos a luchar por nuestro dinero, porque tenemos la sensación que con este dinero podríamos haberle dado muchas cosas a nuestro futuro hijo; no son 1.000 euros, son 7.000", zanja.