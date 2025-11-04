Hasta 30 litros en solo una hora en Málaga: la Aemet eleva a naranja el nivel de alerta por lluvias para este miércoles

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet eleva a nivel naranja la alerta por lluvias intensas en Málaga, con previsión de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce serán las más afectadas por las precipitaciones, especialmente entre las 18:00 y las 23:59 horas del miércoles 5 de noviembre. En el resto de la provincia (Antequera y Axarquía) se mantiene el aviso amarillo por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Toda la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas, con riesgo de formación de tornados o trombas marinas.

La amenaza de fuertes lluvias en la provincia de Málaga crece en intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a naranja el nivel de alerta por trombas de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.

El agravamiento de la situación afecta, en este caso, a las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce, según los datos recogidos en la web del organismo estatal.

Si bien varía la intensidad de las precipitaciones esperadas, no se modifica el intervalo horario. En concreto, la advertencia se extiende entre las 18:00 horas y las 23:59 horas de mañana miércoles, 5 de noviembre.

Por otro lado, la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora en el resto de comarcas de la provincia. Es decir, en Antequera y Axarquía en la misma franja horaria.

Asimismo, persiste la alerta amarilla por tormentas en toda la provincia. La Aemet advierte de que no se descarta la formación de tornados o trombas marinas.