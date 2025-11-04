Adif afronta la reparación urgente del túnel del AVE a su paso por Valle de Abdalajís: invertirá 3,7 millones

Imagen de los daños generados en el interior del túnel de Valle de Abdalajís.

Casi cuatro meses después de que un nuevo desprendimiento causara graves daños en el interior de uno de los tubos del túnel del AVE a su paso por Valle de Abdalajís, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pone en marcha la maquinaria para reparar por vía de urgencia los desperfectos.

De acuerdo con el informe-propuesta de declaración de emergencia de estas obras, que ha podido consultar EL ESPAÑOL de Málaga, la inversión que se estima para afrontar el arreglo ronda los 3,7 millones de euros. De esta suma, 1,5 millones de euros se vinculan a la reconstrucción de los anillos dañados.

En el citado documento, se plantea la adjudicación de la ejecución material de la obra a Contratas y Ventas S.A. (Convensa), con un valor de 3.360.000 euros (IVA excluido), mientras que recae en Túneles y Geomecánica S.L. las labores de ingeniería y asistencia técnica, con un presupuesto de 341.250 euros (IVA excluido).

El informe de Adif pone de relieve la envergadura de la rotura, que afecta a unos 15 metros de longitud y hasta seis metros de altura en el hastial oeste del túnel, con un desplazamiento de la bóveda de hasta un metro en el centro del tramo dañado.

Las inspecciones revelan deformaciones en las armaduras, oxidación y un fallo típico de acumulación de tensiones de compresión, acompañado de un fenómeno de estallido del hormigón.

En este mismo documento, se hace hincapié en que los túneles de Abdalajís son considerados uno de los puntos más complejos de toda la red de alta velocidad, debido a la presencia de un potente acuífero que no puede ser drenado por razones medioambientales.

Las estructuras soportan presiones hidrostáticas de hasta 100 metros de columna de agua, lo que incrementa el riesgo de patologías estructurales.

El informe técnico apunta a que una caída repentina de 60 metros de presión hidrostática, registrada el 20 de julio, pudo provocar un desequilibrio entre el trasdós e intradós del anillo de refuerzo, desencadenando la rotura.

No obstante, a ojos de los técnicos puede existir "algún factor adicional que haya desencadenado esta inestabilidad".

"Una primera hipótesis sería que el anillo de refuerzo haya sido empujado por una dovela ligeramente desplazada", se precisa de manera literal. Una circunstancia que podría explicar la aparición de un bloque del anillo de refuerzo empujado y volteado.

"En este caso, antes de la rotura, la presión hidrostática sobre el anillo de dovelas estaba compensada en ambas caras del anillo. Pero un descenso brusco de la presión podría haber provocado que, súbitamente, el anillo se encontrara con 100 m.c.a. en el trasdós y 40 m.c.a. en el intradós", se añade

En una segunda hipótesis, la dovela podría haberse mantenido en su sitio y sería el anillo de revestimiento el que se encontrara ligeramente desplazado, como la comentada junta radial al pie de la bóveda, y esto podría haber desencadenado el desplazamiento de este anillo.

En cualquiera de las hipótesis, estas consideraciones se añadirían "a la concentración de tensiones existente para desencadenar la inestabilidad en hombros del túnel". "Los bloques adyacentes al bloque empujado, habrían sido arrastrados, y finalmente, todo el pie de la bóveda se habría desplazado a través de la junta radial existente", se apostilla.

En el informe se subraya que la rotura del anillo de refuerzo ha implicado "tal grave peligro que ha obligado a cortar la circulación ferroviaria por el tubo afectado".

"Sin una reparación de la zona afectada, no es posible restablecer la circulación ferroviaria con seguridad. Sin conocer las causas del estallido, no es posible garantizar que no puedan reproducirse estas patologías en el tubo donde existe presión debida al freático y tampoco en el túnel oeste por el que se presta el servicio actualmente", agregan.

Debido a la gravedad del incidente, Adif ha aplicado el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto-ley 3/2020, que permite actuaciones inmediatas en casos de riesgo catastrófico o grave.

El plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses, tiempo durante el cual se acometerán tareas de refuerzo del revestimiento, estabilización de la bóveda y restitución del drenaje, además de una revisión integral del tubo oeste, actualmente operativo.

El objetivo final es restablecer la circulación ferroviaria con plena seguridad y devolver a la línea la fiabilidad estructural necesaria para garantizar la conexión entre Andalucía y el centro peninsular.