¿La nueva carretera de la muerte? Tres fallecidos en dos meses casi en el mismo sitio de la A-356

De un tiempo hasta esta parte, la carretera A-355 comenzó a denominarse en los medios como la carretera de la muerte por ser un punto donde se concentraban multitud de accidentes mortales, la mayoría debido a choques frontales por adelantamientos prohibidos.

De ahí que desde Dirección de Carreteras abogaran por pintar una marcada línea roja donde antes estaba la continua, a fin de remarcar la prohibición de los adelantamientos y propiciar la reducción de velocidad.

Apenas la conforman 40 kilómetros que unen los municipios de Coín y Marbella con un solo carril por sentido. Unos insignificantes 40 kilómetros que se han cobrado la vida de doce personas en unos dos años. Se recuerda históricamente negro el 2023, cuando diez personas fallecieron en esta vía.

En 2024, se pintó la línea y se produjeron diez accidentes con solo una víctima mortal. Ella es Ana, una vecina de Guaro, natural de Coín, a la que todos recuerdan en su pueblo como una bella persona. Dejó a tres hijos huérfanos, justo tres años después de que la vida le arrebatara a su marido y padre de estos.

La suya es solo una vida de las cientos que se apagan en las carreteras españolas cada año. En lo que va de año, según datos de la Subdelegación del Gobierno, se han producido en la A-355 un total de 12 accidentes con un fallecido, Octavio, de 19 años.

El joven murió el pasado mes de marzo y su acompañante, de 18, acabó ingresada en la UCI. El vehículo donde viajaban se salió de la vía chocando con otro que venía en sentido contrario. Octavio se acababa de sacar el carné de conducir, apenas diez días antes de morir.

Tras la más que evidente reducción de la gravedad y de la cantidad de accidentes en la A-355, otra carretera malagueña se enfrenta ahora a un escenario parecido. Se trata de la A-356, que atraviesa la comarca de la Axarquía interior y que presenta un punto negro especialmente grave entre los kilómetros 23 y 38. En esos quince kilómetros entre Riogordo y La Viñuela, tres personas han perdido la vida en apenas dos meses.

El primero de estos accidentes ocurrió el 27 de agosto de 2025 en el kilómetro 36, a la altura de La Viñuela. Se trató de una colisión frontal entre dos vehículos donde murió una persona, Óscar, vecino de Periana, y resultaron heridas otras cuatro, tres de ellas menores.

El 14 de septiembre, en el kilómetro 23, un motorista falleció al chocar con otro coche en el término municipal de Riogordo. Pocos días después, el 19 de septiembre, se registró otro choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 38, entre La Viñuela y Los Romanes, que dejó también un fallecido y tres heridos, prácticamente al lado de donde sucedió el primero. Y casualmente con otro choque frontal.

Estos tres siniestros mortales en menos de dos meses han reavivado la preocupación por la seguridad de una vía muy transitada, utilizada a diario por vecinos de la Axarquía para desplazarse entre el interior y la costa oriental de Málaga. Pero no se trata de unos casos aislados.

En los últimos años han ocurrido graves accidentes en otras zonas de la A-356 en los últimos dos años. Pese a que ya ha pasado más de un año, hay quien no olvida el fatídico final de María, que iba con una amiga a recoger a otra, para ir de casa rural. Andreea y su marido, Alfonso, estaban de boda.

Fue el sábado, 3 de agosto de 2024, en Casabermeja. Cuatro personas perdieron la vida en este grave accidente. Los hechos ocurrieron justo frente al cementerio judío de la localidad malagueña. María, de 18 años, conducía uno de los vehículos implicados, de nuevo, en una colisión frontal. Iba al volante de un Jaguar X-Type gris y murió en el acto tras el choque. En el coche también iban dos amigas de 23 y 30 años, que resultaron heridas.

En la furgoneta contra la que se estrelló la joven iban Andreea y Alfonso, un matrimonio que murió en el acto y residente en Alhaurín el Grande. Los dos tenían 47 años. También iban en el vehículo el único hijo de ambos, de 18 años, que sobrevivió al fuerte impacto, y otra amiga de este, que también falleció tras el accidente con apenas 18 años. Al parecer, la última no llevaba el cinturón de seguridad abrochado.

La A-356 conecta Casabermeja con Torre del Mar, a lo largo también de unos 40 kilómetros. Forma parte de la red autonómica de carreteras andaluzas y por su trazado se encuentran localidades como Colmenar, Riogordo, La Viñuela y Vélez-Málaga.

En 2025, la Junta de Andalucía obtuvo la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de desdoblamiento de un tramo de esta vía (no donde se han concentrado los accidentes de este año), entre Vélez-Málaga y El Trapiche, con el objetivo de convertir aproximadamente seis kilómetros en una vía de doble calzada.

Vecinos de la zona aseguran que cada día conducen con más miedo por la A-356. Algunos suman la inexperiencia de los conductores noveles y los despistes al volante con el propio trazado de la carretera. Piden un desdoblamiento cuanto antes, e incluso un radar de tramo para evitar que estos accidentes se sigan multiplicando.

Aseguran que son "muchos sustos" los que ocurren cada semana, aunque no todos trascienden en función de la gravedad. "La gente adelanta como no debe, ignoran la línea continua, y pasa lo que pasaba en la A-355. Hay que tener mucha más precaución", declara uno de los vecinos de la zona, que pasa por esta vía casi a diario.

En los últimos años, el aumento del tráfico ha incrementado la saturación de la vía. Así, según los datos de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, en lo que va de año, en la A-356 se han producido 22 accidentes con cuatro fallecidos. Si echamos la vista hacia atrás en el calendario, 78 accidentes han tenido lugar en la A-356 con un total de nueve muertes desde 2023, una cifra que pesa demasiado en una comarca como la Axarquía. Cada una de esas vidas perdidas sirve de aviso, según los que la frecuentan, para que se tomen medidas antes de que esta carretera se convierta en la nueva carretera de la muerte de Málaga.