Detenido en Málaga a un hombre por desórdenes públicos tras anunciar una falsa amenaza de bomba en un centro comercial

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 50 años por su presunta responsabilidad en un delito de desórdenes públicos después de alertar sobre la colocación de una bomba en un centro comercial en Málaga, que resultó ser una falsa alarma.

Una llamada al teléfono del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, anunciando la colocación de un artefacto explosivo en instalaciones de una gran superficie comercial, provocaba días atrás la movilización de los servicios de emergencias. En poco más de una hora se localizaba al autor del aviso, interviniéndose el teléfono móvil desde el que realizó la llamada.

La llamada, calificada de “inquietante”, tenía al otro lado a un hombre que anunciaba en un perfecto español y tono ronco, la colocación de una bomba en un centro comercial de la capital. Eran las 17:00 horas y la galería comercial estaba repleta de público.

Ante una llamada de tales características se iniciaron todos los protocolos de actuación ante este tipo de amenazas, haciéndose cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Málaga.

Una vez realizadas las primeras gestiones, los agentes pudieron identificar al sospechoso. El titular de la línea telefónica resultó ser un viejo conocido de la Policía, descartándose la posibilidad de un atentado real.

Paralelamente a las comprobaciones, se inició una intensa búsqueda en las zonas frecuentadas por la persona identificada. El dispositivo tuvo sus frutos en apenas una hora, localizándose en Ciudad Jardín al artífice de la falsa amenaza de bomba, que resultó detenido en relación con un delito de desórdenes públicos.