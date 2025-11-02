Tres heridos en un accidente en la A-92 a su paso por Humilladero (Málaga): uno de los dos vehículos ha quedado volcado

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente grave ocurrió en la carretera A-92, sentido Sevilla, cerca de Humilladero, Málaga. El siniestro involucró a dos turismos, resultando en el vuelco completo de uno de ellos. Tres personas resultaron heridas en el accidente y fueron trasladadas a un hospital por servicios de emergencia. La carretera A-92 fue temporalmente cerrada para la retirada de obstáculos y limpieza por parte de los bomberos.

Un grave accidente ha tenido lugar este domingo sobre las 13.50 horas en la carretera A-92, sentido Sevilla, a su paso por el municipio malagueño de Humilladero.

En el punto kilométrico 134 ha tenido lugar una colisión entre dos turismos, quedando uno de ellos volcado totalmente. En su interior viajaban tres personas que han resultado heridas, aunque no ha trascendido hasta el momento su estado de salud.

Todos han sido evacuados a un centro hospitalario por los servicios sanitarios.

La vía ha quedado cortada durante unos minutos para retirar los obstáculos que imposibilitaban la conducción y realizar una limpieza adecuada de la calzada, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha actuado en el accidente para excarcelar a los heridos y retirar ambos coches.