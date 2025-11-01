Patrick, canadiense, se enamora de Málaga y el trato a su hijo con síndrome de Down (25 años): "¡Le sonreían siempre!"

Las claves nuevo Generado con IA Patrick, un canadiense, destaca la hospitalidad de los malagueños hacia su hijo Benjamín, quien tiene síndrome de Down, durante su estancia en Málaga. En su visita a España, la familia de Patrick quedó sorprendida por el afecto recibido, especialmente en restaurantes donde los camareros saludaban a Benjamín con cariño. El Spain Happy Index 2025 nombra a Málaga como la ciudad más feliz de España, atribuyendo su calificación al clima soleado y la calidad de vida de la región.

Dicen de Málaga que es la "muy hospitalaria" y esta definición que se lee en su bandera verdimorada no es nada errónea. Muestra de ello, la manera en la que los malagueños tratan a todos los turistas o migrantes que vienen a Málaga.

Patrick, un padre canadiense, no sabe cómo agradecer el cariño con el que han tratado a su hijo Benjamín, de 25 años y con síndrome de down. En una publicación de Facebook compartida en un grupo de canadienses en España, Patrick asegura que les encantó su estancia en España. Pasaron dos semanas en Málaga, Marbella y Granada.

Mucho cariño a su hijo

El hombre se muestra muy sorprendido por cómo los andaluces trataron a Benjamín. "En todos los restaurantes donde comimos, sin excepción, el camarero lo saludaba con un choque de manos, un puñito al aire o una cálida sonrisa y una palmadita en el hombro", relata el hombre.

"¡No lo podíamos creer! No nos lo esperábamos. Nos emocionó muchísimo la amable, cariñosa y cálida bienvenida que recibió Benjamin por parte de los españoles. ¡Viva España!", prosigue en su mensaje.

A Patrick, Benjamín y el resto de su familia les sorprendió tanto su estancia en España que piensan volver el año que viene, en agradecimiento por tanto cariño recibido.

¿Es Málaga la ciudad más feliz de España?

A veces, estos gestos de cariño y empatía vienen de personas que se encuentran bien con ellos mismos y tratan de transmitir esa sensación a los demás. El Spain Happy Index 2025, que analizó más de 8.000 municipios de toda España, confirma que Andalucía es la comunidad más feliz de España, liderando el ranking la ciudad de Málaga, con 91,36 puntos sobre 100. Andalucía ha colado en el top de los 50 municipios más felices de España un total de 13 municipios.

En el informe se apunta que el clima tiene mucho que ver. Málaga, con 310 días de sol al año, temperaturas medias de 18 grados, 49 jornadas de lluvia y un nivel de viento moderado (22), se convierte en la ciudad más feliz de España. Además, se define como una ciudad costera, con aeropuerto internacional a pocos kilómetros y una amplia red de hospitales y colegios, concentra todos los factores que refuerzan la calidad de vida.