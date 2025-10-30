Importante operativo de la Guardia Civil en Cómpeta buscando a un vecino desaparecido: hay una persona detenida

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo en Cómpeta, Málaga, para encontrar a un vecino desaparecido desde hace dos meses. Un hombre ha sido detenido y está en prisión provisional bajo sospecha de estar relacionado con la desaparición del vecino, quien es de origen extranjero. El caso está siendo investigado por el Tribunal de Instancia número 2 de Torrox, que ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones en curso.

Un importante operativo de la Guardia Civil se ha desplegado este jueves en la localidad malagueña de Cómpeta para intentar localizar a un vecino residente en la localidad que llevaría desaparecido dos meses, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga.

En el marco de dicha investigación, otro varón ha sido detenido y ya ha ingresado incluso en prisión provisional por su presunta relación con la desaparición del hombre, que al parecer es de origen extranjero.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Torrox investiga la desaparición de un vecino del municipio, una causa en la que se ha declarado el secreto sumarial de las actuaciones, según han dicho fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Fruto de las investigaciones policiales se ha detenido a un hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial.

La alcaldesa de esta localidad, perteneciente a la comarca de la Axarquía, Rosa Luz Fernández, ha explicado a este periódico que efectivamente este jueves, la Guardia Civil se encuentra en el pueblo, buscando a una persona y ha pedido que se deje trabajar a los investigadores y se entorpezca lo menos posible en el caso, ya que se ha decretado el secreto de sumario.





