La AEMET avisa de lo que pasará en Málaga con la borrasca: dos días pasados por agua con probabilidad del 100%

Las lluvias del otoño han llegado a la provincia de Málaga. El pasado lunes cayeron las primeras gotas y se vivió el primer aviso. Este martes estará protagonizado por una probabilidad de lluvias del 100%, al igual que el miércoles que estará acompañado de un aviso amarillo por fuertes precipitaciones.

Las lluvias de este martes se extenderán a lo largo de la provincia. En cuanto a la probabilidad de lluvia en Málaga este miércoles, es del 100% en municipios como Málaga capital, Ronda, Coín, Pizarra, Antequera, Marbella y Rincón de la Victoria.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 21 y los 25 grados y las mínimas estarán entre los 14 y los 19 grados.

De cara al miércoles, se esperan también precipitaciones y un aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas. La alerta se activará en Ronda, la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía.

El aviso por fuertes precipitaciones comenzará a las 9.00 horas y seguirá hasta las 23.59 horas. En todas las zonas en alerta se espera una precipitación acumulada en una hora de hasta 25 litros por metro cuadrado y 70 litros en 12 horas.

Asimismo, el aviso también será por tormentas y la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que se formen tornados o trombas marinas.

Lluvias de este lunes

Las zonas que más se han beneficiado de las precipitaciones de la jornada han sido Mijas, Ojén, Alhaurín el Grande y Teba, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

En concreto, en la Sierra de Mijas se han registrado este lunes 27,3 litros por metro cuadrado. Fahala, en Alhaurín el Grande, ha sido la siguiente estación en la que más agua ha caído esta jornada: 14,3 litros.

De cerca le sigue el río Guadalteba a su paso por Teba con 13,1 litros; Ojén con 12,8 litros; y Casarabonela con 10,1 litros.