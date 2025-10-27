Las primeras lluvias del otoño llegan a Málaga: caen cerca de 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Las primeras lluvias del otoño han caído en la provincia de Málaga, registrándose hasta 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó un aviso amarillo por lluvias en Málaga, vigente desde las 03:00 hasta las 09:00 horas del lunes. Las localidades de Mijas, Ojén, Alhaurín el Grande y Teba fueron las más beneficiadas por las lluvias, según datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Las primeras lluvias del otoño han caído este lunes en la provincia de Málaga. Tras un aviso amarillo por lluvias que ha estado activo esta madrugada, los registros muestran que han llegado a caer cerca de 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

El aviso amarillo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para esta pasada madrugada de 03.00 a las 09.00 horas, ha dado sus frutos y las precipitaciones han estado presentes en zonas que estaban en alerta y en otras que no.

Las zonas que más se han beneficiado de las precipitaciones de la jornada han sido Mijas, Ojén, Alhaurín el Grande y Teba, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

En concreto, en la Sierra de Mijas se han registrado este lunes 27,3 litros por metro cuadrado. Fahala, en Alhaurín el Grande, ha sido la siguiente estación en la que más agua ha caído esta jornada: 14,3 litros.

De cerca le sigue el río Guadalteba a su paso por Teba con 13,1 litros; Ojén con 12,8 litros; y Casarabonela con 10,1 litros.

En el resto de Málaga se han contabilizado, hasta ahora, menos de 10 litros por metro cuadrado. En el río Guadalhorce a su paso por Archidona han caído 9 litros y por Bobadilla se han registrado 8,2 litros.

Por otro lado, en la Laguna de Fuente de Piedra han caído 8,1 litros; en el río Turón a su paso por Ardales 6,6 litros; en la Depuradora del Atabal 6,5 litros; en Cañete la Real 6,1 litros; en el río Guadalhorce Cártama 6,1; y en El Torcal 5,5 litros.