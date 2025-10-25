Las armas que pueden acabar en la Costa del Sol: la guerra entre mafias turcas que ya se siente en España

El pasado viernes 3 de octubre un equipo de agentes de operaciones especiales de la policía griega se dirigió por la mañana hacia el río Evros para ejecutar una de las incautaciones de armas más importantes de los últimos tiempos en Europa.

Se trataba de una operación en la que estaban conectados varios cuerpos policiales griegos junto con sus servicios de información, ya que se iba a abortar el abastecimiento de un arsenal para varios comandos de sicarios del clan Dalton de la mafia turca que están repartidos por toda Europa.

El grupo criminal usó a inmigrantes turcos que deseaban cruzar la frontera griega utilizando un barco, cuando desembarcaron los obligaron a transportar varias bolsas deportivas. En ellas no había ropa para el Crossfit, sólo 146 pistolas Glocks y 191 cargadores, con lo que finalmente acabaron detenidos 7 hombres y 6 mujeres turcas por estos hechos.

Las armas tenían como primer destino Tychero, un pequeño pueblo a pocos kilómetros del Evros. La última parada de esas armas: toda la Unión Europea. El mismo 3 de octubre por la noche, en un apartamento turístico de Xánthi, fue detenido otro turco. A medio camino entre Salónica y el río Evros, y con otras 25 pistolas. Esto fue un pase desactivado, que habla de la cantidad de armas que disponen grupos criminales como los mencionados. Algo que también pueden aprovechar otras mafias internacionales para abastecerse.

El clan Dalton es la organización criminal que sufrió el ataque a tiros en el aparcamiento del ALDI en Isdabe (Estepona) en julio, y el asesinato de Caner Koçer en Torrevieja (Alicante). Su venganza por esos hechos comenzó el 6 de octubre con el asesinato a tiros del abogado Serdar Öktem en Estambul, al que vinculaban con el Clan Casper y Cirkinler según el periodista turco Timur Soykan.

Son los enemigos acérrimos de los Daltons y responsables de los ataques en España. A ese último homicidio le ha seguido un atentado con granadas de mano contra un restaurante en Vilvoorde (Bélgica) con el que el Clan Casper relaciona al capo del Clan Dalton. Y esta guerra no se va a detener, por lo que no tardarán en encontrar nuevos proveedores de armas.

Controlar el tráfico de drogas es esencial para la existencia de las organizaciones criminales, y junto a ello deben tener los contactos necesarios para poder acceder a cualquier arma con la que mantener a una distancia prudente a sus rivales.

El mercado de armamento militar se ha convertido en algo habitual en España porque los vuelcos de drogas han aumentado exponencialmente, con lo que la demanda de fusiles de asalto está a la orden del día. Narcos pertenecientes a los principales clanes de narcotráfico españoles ya se pertrechan así como las organizaciones criminales internacionales.

Las costas de Huelva y Cádiz, la del río Guadalquivir junto con las del Levante, Galicia y Cataluña no se libran de estas tendencias. La droga les cuesta mucho como para perderla.

Un buen ejemplo fue la organización criminal neerlandesa liderada por Marco Cornelius Huijsman y Hans Leendert Martinus Verheij que intentó en 2018 introducir 4.855 kilos de cocaína en Europa desde Málaga.

Ese grupo criminal se movía por la provincia de Málaga con vehículos caleteados cargados con armamento militar. En los registros les encontraron a 3 de sus miembros en posesión de 3 subfusiles Skorpion con silenciadores, un fusil Kalashnikov AK-47, varias pistolas y 4 granadas de mano que estaban escondidas en un compartimento del Chrysler Voyager al que le habían construido un doble fondo.

Mientras tanto, se ha visto que a la alternativa clásica de transporte de armas se han comenzado a utilizar a menores de edad y a mujeres jóvenes que mueven armas desde Europa Central al sur. El asesinato de Jasin Ajar en diciembre de 2024 en Fuengirola fue cometido con esa logística.

Jasin Ajar, víctima del asesinato en diciembre de 2024 en Fuengirola.

Tres chicas neerlandesas fueron pagadas por un clan de la Mocro Maffia para transportar las armas con las que se cometió el asesinato. Según el periodista Ewoud ten Kleij del AD neerlandés, al menos una de las chicas neerlandesas tenía 18 años cuando sucedieron los hechos.

El autor intelectual del crimen les alquiló en Países Bajos un Citroen Cactus que utilizaron para llegar a París, recoger dos fusiles de asalto y terminar en Fuengirola. Chicas de 18 años transportando armas de guerra, la realidad siempre supera la ficción.