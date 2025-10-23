Ramón, el hijo cura de Antonio Tejero: una carrera eclesiástica muy ligada a la provincia de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Ramón Tejero, hijo de Antonio Tejero, es sacerdote con una carrera eclesiástica destacada en la provincia de Málaga, ordenado en 1989 con su padre presente. Ha ejercido como párroco en varios destinos de Málaga, incluyendo La Cala del Moral y Totalán, y actualmente oficia en la iglesia Virgen Madre de Nueva Andalucía en Marbella. Ramón ha estado envuelto en polémicas mediáticas, como invitar a su padre a una misa de la Virgen del Pilar en 2018 y oficiar la misa de inhumación de Franco en 2019.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero pasó a la historia de España por liderar el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este 23 de octubre ha fallecido a los 93 años en su casa de Valencia, tras una vida marcada tanto por su protagonismo en la historia política como por las consecuencias que su apellido tuvo para sus descendientes.

Antonio Tejero tuvo seis hijos, tres mujeres y tres hombres. Sus hijas mayores se llaman Carmen y Dolores, ambas casadas con militares. Dos de sus hijos varones son guardias civiles: Antonio y Juan. Sin embargo, su tercer hijo varón eligió otro camino muy diferente a la trayectoria militar de su familia: Ramón Tejero es sacerdote, con una amplia carrera eclesiástica muy ligada a la provincia de Málaga.

Ramón Tejero, entre sus feligreses como “don Ramón” o “Moncho Tejero”, fue ordenado sacerdote en 1989 en un acto cargado de simbolismo: su padre, aún preso, obtuvo un permiso especial para asistir al evento en el Convento de la Visitación. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Toledo y pasó una etapa misionera en el Cuzco, Perú.

Su recorrido como párroco ha pasado por distintos destinos de la diócesis de Málaga. Durante años ejerció en La Cala del Moral, una pedanía de Rincón de la Victoria, y más tarde en la localidad de Totalán, donde tuvo un papel destacado durante el trágico rescate del pequeño Julen, cediendo las instalaciones parroquiales para atender a los equipos.

Actualmente, es párroco de la iglesia Virgen Madre de Nueva Andalucía, en Marbella, sustituyendo al sacerdote Pedro Villarejo, hermano del excomisario José Manuel Villarejo.

El sacerdote siempre ha sido un ferviente defensor de su padre, tal y como ha posteado en su cuenta de Facebook en diversas ocasiones: "Un padre extraordinario. Un hombre excepcional. Un amigo fiel. Un español honorable y un cristiano sincero y veraz. Mi padre es mi padre. Me duele la falta de información y coherencia. Me duele ver cómo todos aprovechan el 'silencio' de un hombre para intentar destruirle, quizá por miedo a su palabra. Me duelen tantos programas y tan poca veracidad".​

Ramón Tejero ha estado en el foco mediático en numerosas ocasiones. Una de las polémicas más sonadas ocurrió en 2018, cuando invitó a su padre a participar en la misa de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Rincón de la Victoria.

La presencia del exteniente coronel en el acto fue denunciada por Izquierda Unida, que llevó el caso al Congreso de los Diputados. Ramón defendió públicamente su decisión afirmando que fue él mismo quien invitó a Antonio Tejero “y lo seguiré haciendo toda la vida”.​

En 2019 volvió a ocupar titulares al oficiar la misa de inhumación de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio, tras la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

Durante la ceremonia, dedicó palabras de elogio hacia Franco, refiriéndose a él como alguien que “defendió la fe católica” y lamentando que fuese “insultado y calumniado”. ​