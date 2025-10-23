Caos en Villanueva del Trabuco (Málaga): un hombre se lleva por delante una veintena de coches a toda velocidad

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre causó caos en Villanueva del Trabuco al chocar contra más de 20 coches a gran velocidad. La rápida intervención de la Policía Local y la Guardia Civil controló la situación sin daños personales. El Ayuntamiento agradeció la profesionalidad de los cuerpos de seguridad y la colaboración vecinal. Se evaluarán los daños materiales y los afectados deberán contactar a sus aseguradoras para gestionar los siniestros.

Los vecinos de Villanueva del Trabuco se han llevado este jueves, 23 de octubre, un gran sobresalto. Esta mañana, un varón ha colisionado contra varios automóviles estacionados en diferentes puntos del pueblo malagueño, provocando importantes daños significativos y una "alteración momentánea de la seguridad ciudadana y vial" de la localidad.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, quien asegura que gracias a la rápida y eficaz intervención de la Policía Local y la Guardia Civil, la situación fue controlada, garantizando la seguridad de los transeúntes y evitando daños personales.

Al parecer, el hombre protagonizó una persecución por diferentes calles del casco urbano, quedando afectados más de una veintena de vehículos de vecinos de la zona, ya que chocó con todos ellos a gran velocidad. Tras la llamada de un vecino alertando de la peligrosidad que estaba generando el conductor, se trasladaron a la zona diferentes cuerpos de seguridad para tratar de asegurar el orden público.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer públicamente la profesionalidad y diligencia mostradas por ambos cuerpos de seguridad, así como la colaboración vecinal que facilitó las labores de actuación", han escrito.

En los próximos días, han asegurado, se procederá a evaluar y cuantificar los daños materiales ocasionados. En el caso de los vecinos que se hayan visto afectados por el suceso, estos deberán ponerse en contacto con sus respectivas compañías aseguradoras con el fin de tramitar los partes de daños, han explicado desde el Consistorio.

Las compañías aseguradoras, para obtener el atestado y la denuncia correspondiente, deberán contactar directamente con la Guardia Civil de Tráfico de Antequera, quien facilitará la documentación necesaria para la gestión de los siniestros.

"Desde el Ayuntamiento queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a toda la población, afortunadamente, podemos confirmar que no ha habido que lamentar daños personales, quedando el incidente únicamente en daños materiales. Agradecemos nuevamente la colaboración y comprensión de todos los vecinos ante este suceso", han zanjado.

En el post de Facebook del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha comentado el hermano del autor de los hechos pidiendo disculpas por lo que hubiera podido ocasionar su hermano. "No sabemos cómo está, espero que bien. Pero el que lo conozca sabe que que no es muchacho agresivo y que lo que ha hecho ha sido porque le ha tenido que pasar algo que todavía desconocemos. Espero que se le tenga un poco de comprensión", ha escrito.