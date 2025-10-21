Desarticulada una organización que transportaba grandes cantidades de hachís: se han realizado 4 registros en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional desarticula una organización de tráfico de drogas, deteniendo a 15 personas y confiscando 1.120 kg de hachís y 120 gramos de cocaína. La operación policial se llevó a cabo en Málaga, Ceuta y La Línea de la Concepción, con registros simultáneos en 16 ubicaciones. La investigación, iniciada en agosto de 2024, revela el uso de vehículos y embarcaciones con doble fondo para el transporte de drogas desde Ceuta. La operación involucró a unidades especiales como el GEO, UIP y UPR, y se incautaron también vehículos de lujo, motocicletas y dinero en efectivo.

Agentes de Policía Nacional han llevado a cabo a primera hora de esta mañana un dispositivo policial simultáneo en Málaga, Ceuta y La Línea de la Concepción contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, con un resultado de 15 detenidos (no ha trascendido la cifra de arrestados en Málaga), 1.120 kilogramos de hachís, 120 gramos de cocaína, una plantación de marihuana, 50.070 euros en metálico, material electrónico, 11 vehículos de lujo y seis motocicletas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Ceuta, junto con la colaboración de las UDYCO de Málaga y de La Línea (Cádiz). En total, se han realizado once registros en Ceuta, cuatro en Málaga y uno en La Línea de la Concepción.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, los recursos operativos utilizados esta mañana para las entradas y registros han salido del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Medios Aéreos y numerosos funcionarios adscritos a las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana.

La investigación que se enmarca en la Operación Roble se inició en agosto del pasado año 2024, cuando se produjo la aprehensión de sustancia estupefaciente en la ciudad de Ceuta, la cual previamente había sido preparada y ocultada en vehículos con doble fondo para burlar los controles establecidos en el puerto.

Por todo ello, se incoaron diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ceuta, declarándose el secreto de las actuaciones y realizándose una exhaustiva investigación, según han informado fuentes policiales.

El modus operandi utilizado por la organización era el siguiente: una vez recibida la droga en Ceuta, era ocultada en diversos almacenes con los que contaba el grupo investigado, los cuales estaban ubicados en zonas estratégicas con difícil acceso y vigilancia para evitar la presencia policial.

Allí se preparaba correctamente mediante su empaquetamiento hermético y su colocación en distintos vehículos y embarcaciones para su transporte.

La organización criminal, además, empleaba grandes medidas de seguridad para la comisión de los ilícitos, que dificultaban la labor policial de investigación, teniendo sus miembros una distribución de roles muy definida, así como un férreo hermetismo de sus partícipes. Este entramado contaba con diversos vehículos y embarcaciones con las que transportar la droga hasta la península, donde contaban con diversos almacenes para su guarda.

Previamente a las detenciones llevadas a cabo este martes, se realizaron distintas intervenciones en el marco de la operación que se saldaron con la detención de otras nueve personas, actualmente en prisión preventiva. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.