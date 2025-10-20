Reconoce matar a golpes con azadón a un vecino de 72 años tras entrar para robarle en Humilladero (Málaga)

Un hombre ha reconocido este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga que mató a golpes con un azadón a un vecino de 72 años en la localidad malagueña de Humilladero después de que entrara en su vivienda para robarle.



El procesado ha admitido los hechos y tras un acuerdo se ha conformado con la petición del fiscal, que inicialmente lo acusaba de asesinato pero ha rebajado a homicidio y ha pedido que sea condenado a diez años de prisión.



Además el ministerio público ha solicitado que también sea condenado a dos años y cinco meses de prisión por un delito de robo con fuerza y por quebrantamiento, una multa económica.



En el juicio con jurado también se ha enjuiciado a un segundo procesado que ha aceptado una condena por robo con fuerza de dos años y dos meses de prisión.



Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de mayo de 2022 cuando los procesados presuntamente se pusieron de acuerdo para acceder a la vivienda del vecino donde entraron sobre las dos de la madrugada.



El vecino se opuso al robo y el principal acusado utilizó un azadón en el forcejeo, sufriendo la víctima lesiones de gravedad a nivel craneofacial y en extremidades superiores.



La muerte de la víctima sobrevino sobre las 3.30 horas cuando lo estaban tratando en la ambulancia por los politraumatismos sufridos en la agresión.



Se da la circunstancia de que el principal procesado tenía una orden de alejamiento respecto al vecino por un robo con violencia que había denunciado anteriormente el perjudicado, de ahí que, además del delito de homicidio y el robo con violencia en casa habitada, la Fiscalía le acuse por quebrantamiento.