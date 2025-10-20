La Aemet avisa que el terral regresa a Málaga esta semana: se esperan más de 32 en algunas zonas de la provincia

En pleno mes de octubre y parece que el verano no quiere despedirse este año de la provincia de Málaga. A lo largo de la semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas superarán los 30 grados y el terral estará presente en algunas zonas.

La capital, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía van a ser algunos de los puntos en los que durante los próximos días el aire de poniente subirá las temperaturas hasta llegar a superar los 32 grados en la capital, Coín o Rincón de la Victoria.

Con una de las semanas más calurosas del otoño por delante, Málaga afronta, en pleno mes de octubre, unas temperaturas muy por encima de la media. Lo habitual en esta época es registrar alrededor de 24 grados de máxima.

Esta semana, esa media será superada entre los seis y los 10 grados, dependiendo de la zona. Los 30 grados de máxima se empezarán a superar a partir de este martes, pero el jueves y el sábado la subida de las temperaturas será aún mayor.

En municipios como Coín, Cártama, Álora, Pizarra y Alhaurín el Grande las máximas entre el jueves y el sábado rondarán entre los 33 y los 36 grados. Las mínimas oscilarán entre los 17 y los 19 grados.

Por otro lado, en Málaga capital las temperaturas rondarán entre los 21 y los 32 grados y ya en la Axarquía las máximas subirán hasta los 35 grados. En concreto, esta situación se dará en zonas como Rincón de la Victoria, Torrox y Vélez-Málaga.

De casa al fin de semana, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, “un escenario posible es que llegue una vaguada que se descuelgue y pueda hacer que bajen las temperaturas y haya precipitaciones en la provincia”.