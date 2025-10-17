Revés para Alhaurín de la Torre: queda desierto el concurso para construir viviendas protegidas en Torrealquería

Revés para las aspiraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de vender a una empresa privada una parcela sobre la que permitir la construcción de viviendas de protección oficial para venta o alquiler.

Así consta en la documentación oficial consultada por EL ESPAÑOL de Málaga y en la que se confirma la declaración como desierto del concurso de enajenación impulsado por el Consistorio alhaurino.

Se da la circunstancia de que, finalizado el plazo de concurrencia, solo una presentó oferta. Se trata de la entidad Actuaciones Urbanísticas Santa Clara.

No obstante, la proposición fue finalmente descartada por incumplir los preceptos marcados en el pliego de condiciones que ha regido este proceso.

Según la resolución adoptada por la mesa de contratación, el único proyecto planteado incluía la construcción de 54 viviendas sociales (la mayoría de 2 dormitorios). El escollo es que lo hacía en bloques de planta baja+2 alturas+ático. Un aspecto que entra en conflicto con las bases del concurso, que fijaba planta baja+1 altura+ático.

El terreno objeto de enajenación está ubicado en la barriada de Torrealquería, con frente a la calle Sierra Blanca, procedente del Patrimonio Municipal de Suelo.

La parcela tiene una superficie de 2.109,83 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.797,69 metros cuadrados de techo. El precio de valoración de partida es de 592.966 euros (IVA excluido).

El objetivo del procedimiento es facilitar la promoción, construcción y gestión de viviendas de protección pública en régimen de alquiler y/o venta, dentro del marco del Plan Vive en Andalucía 2020-2030.

Esta licitación se enmarca en la estrategia municipal para promover el acceso a la vivienda asequible, especialmente para familias con menor poder adquisitivo, en un contexto marcado por el encarecimiento del suelo y de los alquileres.