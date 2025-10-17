La familia del malagueño García Caparrós convoca un encuentro estatal de víctimas de la transición

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven de 17 años muerto por disparos durante la histórica manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga por la autonomía andaluza, han convocado un encuentro estatal de víctimas de la transición, que se celebrará en Logroño del 23 al 25 de enero de 2026.



En esas jornadas se homenajeará por primera vez en su ciudad natal a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes, ya fallecido, del atentado de Atocha del 24 de enero de 1977, según ha informado este viernes la familia García Caparrós en un comunicado.



Esta familia, a través de su asociación, está convocando a su red de amistad y a colectivos de víctimas de la transición.

"Mientras todavía no se sabe cuándo será la visita de la familia al Congreso de los Diputados para acceder a la documentación sobre el asesinato de su hermano, las hermanas García Caparrós quieren aprovechar este momento histórico para unir fuerzas con otras familias de víctimas y compartir aquellos pasos que se han conseguido gracias a la lucha y la solidaridad", han señalado.



En su llamamiento, han recordado que en octubre de 2018 organizaron un encuentro estatal de víctimas de la transición en Málaga, que preveía en noviembre de ese mismo año un segundo encuentro en el Parlamento Europeo, donde participaron más de ochenta personas provenientes de toda España.



"De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos", han añadido las hermanas.



Han apuntado que en los últimos años han desarrollado "una campaña permanente exigiendo el reconocimiento como víctima" de su hermano, "que se consiguió en un acto memorable el 27 de febrero de este año", y también han luchado "por la desclasificación de la documentación del caso en el Congreso de los Diputados".



"Parece que esto último se conseguirá en apenas dos semanas, que es cuando esperamos acudir a Madrid para acceder a dicha información, que era secreto de Estado y que, gracias a lucha y el apoyo de tanta buena gente, se ha conseguido que se desclasifique", han agregado.



En el encuentro de Logroño pretenden "unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en estos casos" y "avanzar en la reparación de las víctimas de la transición", porque "no puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda".



También pretenden "consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares para que se ayuden en conseguir sus objetivos de verdad, reparación y justicia".