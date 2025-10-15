Operación internacional en la Costa del Sol: así cazaron a un fugitivo del Clan Kavac escondido en Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un fugitivo, reclamado por las autoridades de Montenegro y perteneciente al Clan Kavac, por un delito de asesinato y pertenencia a organización criminal por los que se enfrenta a 40 años de prisión.

Dentro de la organización se encargaba de facilitar la logística y de ocultar pruebas y cadáveres, llegando a convertirse en la mano derecha del líder de la estructura criminal.

Según la justicia montenegrina, está implicado en el asesinato del integrante de una banda rival al que, antes de ser ejecutado, habrían torturado durante 24 horas.

La investigación se inició en el año 2021 cuando las autoridades de Montenegro emitieron una Orden Internacional de Detención contra el fugitivo y advirtieron de su posible presencia en España.

Las primeras indagaciones permitieron ubicar al prófugo en Barcelona. De acuerdo con estos datos, se encontraría en España utilizando una identidad falsa.

Continuando con la investigación, el pasado 10 de octubre FAST Montenegro contactó con FAST España para informar que una persona cercana al fugitivo se iba a desplazar desde Croacia, existiendo la posibilidad de que se fuera a reunir con el prófugo en Francia o en España.

Por este motivo, se llevó a cabo un dispositivo internacional con investigadores de la red ENFAST de Croacia, Montenegro, Francia y España.

Seguimiento desde Marsella a Málaga pasando por Barcelona

Una vez detectada a esa persona en Marsella, los agentes comprobaron que se desplazaba en taxi hasta Barcelona, donde, tras pasar la noche, continuó su viaje hasta Málaga.

Tras llegar a la ciudad andaluza, los agentes observaron que se reunía con el reclamado y, tras varias comprobaciones, llevaron a cabo un dispositivo para arrestar al fugitivo.

Al detenido le constaba una Orden Internacional de Detención por los delitos de asesinato y pertenencia a organización criminal por los que se enfrentaría a 40 años de prisión.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, habría participado activamente en la planificación y organización de un asesinato en la ciudad de Kotor.