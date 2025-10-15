Huelga general en Málaga este miércoles: cómo funcionarán los trenes de Cercanías, AVE, el Metro y los autobuses

Jornada de máxima incertidumbre para las decenas de miles de malagueños que este miércoles 15 de octubre tienen previsto coger un tren de Cercanías, un AVE, el Metro o los autobuses urbanos e interurbanos para ir a trabajar, al médico o a estudiar.

La convocatoria de una jornada de huelga general en apoyo a Palestina, que toca de lleno a la provincia, se deja sentir de manera más que evidente sobre los principales medios de transporte público. Al menos sobre el papel.

Ante el previsible impacto de los paros, el Ministerio de Transporte y la Junta de Andalucía han establecido unos servicios mínimos con el objetivo de que la repercusión se vea rebajada lo máximo posible.

En el caso del organismo estatal, la determinación va a hacer que esté garantizado al menos el 75% de los trenes en el Núcleo de Cercanías de la Costa del Sol, incluyendo, de manera especial, la línea que une Málaga con Fuengirola.

Este es el porcentaje de trenes que circularán respecto a un día normal en las horas punta del servicio. Esto es: de 06.00 a 09.00 horas; de 13.30 a 15.30 horas; y de 18.30 a 20.30 horas. El resto de la jornada, la frecuencia de trenes será del 50% respecto al servicio habitual.

Los servicios mínimos obligarán a los usuarios que habitualmente hacen uso de los ramales que unen la capital de la Costa del Sol con Fuengirola y Álora a ser precavidos a la hora de utilizar este medio de transporte porque puede que la espera sea más larga de la cuenta en algunas horas.

Atendiendo a la misma resolución del departamento dirigido por el ministro Óscar Puente, los servicios mínimos en Alta Velocidad/Larga Distancia serán del 73%.

Esto supone que de 324 trenes afectados por la huelga circularán como servicios mínimos 237.

En el caso de Málaga y Antequera, ya sea como destino o punto de partida, estas son las circulaciones que están garantizadas para este miércoles:

00091 16:20-17:24 Málaga María Zambrano-Córdoba

00092 20:33-21:43 Cordoba-Malaga María Zambrano

00098 13:36-14:54 Cordoba-Malaga María Zambrano

00099 8:22-9:25 Málaga María Zambrano-Córdoba

02063 6:48-9:44 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grand3

02067 6:12-7:12 Granada-Antequera Santa Ana

02069 5:48-9:03 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02072 10:20-10:49 Antequera Santa Ana-Málaga María Zambrano

02082 8:30-11:12 Madrid P.Atocha-Almudena Grande-Málaga María Zambrano

02109 10:33-13:48 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02149 14:20-17:35 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02152 15:35-18:17 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Málaga María Zambrano

02163 15:41-18:43 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02167 15:06-16:03 Granada-Antequera Santa Ana

02172 17:30-20:12 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Málaga María Zambrano

02173 17:00-19:44 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02197 18:15-19:12 Granada-Antequera Santa Ana

02202 20:35-23:35 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Málaga María Zambrano

02203 20:05-23:04 Málaga María Zambrano-Madrid P.Atocha-Almudena Grande

02368 6:11-9:34 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Málaga María Zambrano

02692 5:50-12:26 Barcelona-Sants-Málaga María Zambrano

02712 8:00-14:23 Barcelona-Sants-Málaga María Zambrano

02753 14:58-20:34 Málaga María Zambrano-Barcelona-Sants

02783 17:55-23:59 Málaga María Zambrano-Barcelona-Sants

05913 7:55-14:37 Málaga María Zambrano-Murcia del Carmen

10108 10:35-13:45 Madrid P.Atocha-Almudena Grande-Málaga María Zambrano

Para la Media Distancia, los servicios mínimos son del 65%. Y estos son los trenes con Málaga como referencia:

8155 15:39 17:41 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

8195 20:16 22:15 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

8665 6:35 8:38 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

8705 20:15 22:27 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

8745 14:25 16:27 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

8765 15:22 17:28 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

8815 9:25 10:43 Málaga María Zambrano-Granada

8855 20:20 21:37 Málaga María Zambrano-Granada

8915 7:36 9:00 Granada-Málaga María Zambrano

8935 13:25 14:49 Granada-Málaga María Zambrano

33075 6:20 8:26 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

33085 7:54 10:17 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

13900 7:01 10:26 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

13902 8:22 11:47 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

13910 20:12 23:31 Sevilla S.J.-Málaga María Zambrano

13921 7:02 10:30 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

13925 13:26 16:43 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

13931 20:18 23:32 Málaga María Zambrano-Sevilla S.J.

Por otro lado, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos y dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a un día "de normalidad" durante las horas punta. Esto es, de las 06.00 horas a las 9.00 y de 18.00 horas a las 21.00 horas. Asimismo, se garantiza el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.

Además, según lo estipulado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), estos servicios mínimos comenzarán desde las 00.00 a las 24.00 horas del 15 de octubre.

Desde la empresa explotadora del Metro de Málaga ya se advierte de esta incidencia. En sus redes sociales informaba ayer a los viajeros de la posibilidad de que hubiese retrasos en el servicio en algunas franjas horarias. Y les pedía que planearan sus viajes con tiempo.

📢 Información importante sobre la jornada de huelga general de 15 de octubre 📢



Con motivo de la huelga convocada, mañana pueden producirse retrasos en el servicio en algunas franjas horarias.



ℹ️ Te recomendamos planear con tiempo tus viajes y seguir nuestros canales oficiales… pic.twitter.com/b3VNynGNXR — Metro de Málaga (@metromlgoficial) October 14, 2025

En las empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno, aunque empiece antes de las 00:00 horas del miércoles, hasta la paralización del último turno, aunque se prolongue después de las 24:00 horas del 15.

En las compañías que sólo tengan un turno de trabajo que comience antes de las 00:00 horas del 15, la regulación será aplicable desde la hora de comienzo de la actividad laboral hasta el 15 de octubre, en la hora en que concluya la misma.

Los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.

En los transportes urbanos de viajeros, "se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios en situación de normalidad durante las horas punta -de 6.00 a 9.00 y de 18.00 a 21.00- y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas".