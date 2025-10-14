Así va a afectar la huelga general del 15 de octubre a los Cercanías, al Metro y a los autobuses en Málaga

La convocatoria de paros parciales y de huelga general por parte de algunas de las principales centrales sindicales del país, en un gesto de apoyo al pueblo palestino, se va a dejar sentir de manera apreciable en el transporte público que cada día cogen miles de malagueños para ir a sus trabajos o a estudiar.

Muestra de la incidencia que la medida sindical va a tener en la provincia es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ha decretado un 75% de Servicios Mínimos en Cercanías en horario punta y en el resto del día el 50% del servicio actual".

Esto obliga a los usuarios de los ramales que unen la capital de la Costa del Sol con Fuengirola, en el caso de la C1, y Álora, en el caso de la C2, a actuar con previsión y asumir la posibilidad de tener que esperar más de la cuenta para poder coger uno de los trenes.

Por otro lado, desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía se han fijado los servicios mínimos a los que obliga la ley y que dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a un día "de normalidad".

En el caso de los trenes de Media Distancia, se establece una media de 65% de los servicios habituales, y con los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, serán el 73% de los servicios habituales.

Así lo contempla la resolución dictada por el departamento de Rocío Blanco, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En la misma se determina que los servicios mínimos comenzarán desde las 00:00 a las 24:00 horas del 15 de octubre.

En las empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 00:00 horas del miércoles hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24:00 horas del 15.

En las compañías que sólo tengan un turno de trabajo que comience antes de las 00:00 horas del 15, la regulación será aplicable desde la hora de comienzo de la actividad laboral y hasta el 15 de octubre en la hora en que concluya la misma.

Los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.

En los transportes urbanos de viajeros, "se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios en situación de normalidad durante las horas punta --de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00-- y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas".