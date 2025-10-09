Dos muertos en un accidente de moto en Málaga: cortada la carretera MA-21 en sentido Torremolinos

Imagen del atasco ocasionado por el accidente mortal ocurrido en la MA-21.

Dos personas han muerto a primera hora de este jueves en un gravísimo accidente de moto, según han confirmado desde el área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

El siniestro mortal ha ocurrido a las 06:55 horas, en la Avenida de Velázquez (MA-21), antes de la salida del aeropuerto, según han precisa desde el área municipal y desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. Esto está ocasionando importantes retenciones en la zona.

Asimismo, han informado de que como consecuencia del accidente, los tres carriles de la carretera han quedado cortados en sentido Torremolinos.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas de socorro que solicitaban asistencia sanitaria urgente para los dos ocupantes de una moto que, por circunstancias que no han trascendido, había sufrido un accidente.

De inmediato, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

A su llegada, los servicios sanitarios sólo han podido confirmar el fallecimiento de un varón de 43 años y de otra persona de la que no han trascendido más datos.