Activan el aviso amarillo por lluvias este jueves en Málaga: estas son las previsiones de la Aemet para la provincia

Las lluvias volverán a la provincia de Málaga este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas en las comarcas de Antequera y Ronda.

La alerta se activará este jueves 10 de octubre a las 12.00 horas en ambas comarcas y se prolongará hasta las 22.00 horas. Así, la Aemet prevé que pueda haber lluvias que provoquen acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en 1 hora.

El resto de la provincia no está en alerta por fuertes precipitaciones, pero en zonas como la capital, Marbella, Rincón de la Victoria y Coín, la probabilidad es del 100%.

En cuanto a temperaturas, en Antequera y Ronda las mínimas rondarán los 14 grados y las máximas no superarán los 22 y 23 grados, respectivamente.

En la capital, Marbella y Rincón de la Victoria las mínimas se situarán en los 20 grados y las máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados. En el caso de Coín, las temperaturas rondarán los 18 y 26 grados.

Adiós a los años secos

Cabe recordar que el año hidrológico 2024-2025 ha supuesto un antes y un después en el panorama hídrico de la provincia de Málaga. Atrás ha quedado la racha de años de sequía que se llevaban viviendo desde el 2021.

Así, gracias a las lluvias registradas en noviembre de 2024 y marzo de 2025, este año hidrológico va a ser recordado por ser el 18.º más lluvioso desde 1961 y el primero en varios años en ser húmedo, según los datos aportados por Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga a este periódico.

En concreto, en la provincia han caído en estos últimos 12 meses 724,2 litros por metro cuadrado. Esto quiere decir que ha llovido un 112% de agua con respecto a lo habitual, según el experto.