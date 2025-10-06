El virus de la lengua azul mantiene brotes en Málaga: "La mayoría de ovejas fallecidas estaban embarazadas"

El virus de la lengua azul, el serotipo 3, sigue causando problemas a los ganaderos de Málaga. Eso sí, pese a que los focos continúan y sigue habiendo animales contagiados, la mortalidad se ha reducido en las últimas semanas.

La situación, según asegura Francisco Moscoso, presidente de UPA Málaga, a EL ESPAÑOL de Málaga, es que siguen apareciendo brotes por la provincia, pero “están muriendo menos ovejas”.

Están más tranquilos porque la presencia del mosquito que transmite este virus disminuye con la bajada de las temperaturas. “En temperaturas altas, el mosquito trabaja más, en cuanto las temperaturas son más bajas, cae su presencia”, asegura.

Eso sí, en cuanto a la posibilidad de la muerte de los animales sostiene que “depende como el mosquito pille al animal”, porque "la mayoría de las ovejas fallecidas estaban embarazadas" y con las defensas bajas.

De ahí a que el sector tenga la teoría de que algo ha pasado con las vacunas. “No son efectivas, pero solo las del serotipo 3 porque las del 1, 4 y 8 tienen su duración de efectividad de un año”, expone.

Ahora el foco se encuentra en Ronda, pero, tal y como ha asegurado anteriormente, el número de animales fallecidos ha caído. Además, aplaude que la Junta de Andalucía haya abierto una convocatoria de ayudas para los ganaderos afectados por esta enfermedad.

Cabe recordar que durante el mes de agosto se registró que el 80% del ganado ovino del Guadalhorce estaba afectado y que habían fallecido alrededor de 1.000 ovejas. A ellas se les sumó también la muerte de corderos, ya que muchas de las ovejas estaban embarazadas y al contraer el virus sufrieron abortos.

En la cabaña caprina durante la época estival también hubo pérdidas de hasta un 40% de la producción de leche. Al igual que también se notificaron abortos. En Málaga los principales focos se han localizado en el Valle del Guadalhorce, en Casares y en Ronda.

Este año no han podido contener la transmisión, por ello ya tienen puesta la mirada en el año que viene. Van a recomendar a todos los ganaderos a que vacunen a sus animales contra los serotipos y seguirán incidiendo en el uso de repelentes.

¿Qué es la enfermedad de lengua azul?

La lengua azul es una enfermedad no zoonótica, es decir, que no se transmite a seres humanos. Los animales la contraen a través de la picadura de insectos del género Culicoides y puede causar graves consecuencias en el ganado afectado.

Por esta razón, como medida de prevención adicional a la vacunación, se recomienda también aplicar repelentes y desinfectantes eficaces contra el mosquito que puede transmitir esta enfermedad.

En el caso del ganado ovino, los síntomas suelen ser muy evidentes al tratarse de fiebre, hinchazón de la cabeza y los párpados, lengua inflamada y oscura, lesiones en la boca, abortos y, en los casos más graves, muerte del animal. En rebaños de leche, también puede provocar una bajada significativa en la producción.