Prisión para el hombre de 84 años que mató en Marbella a Eva, su mujer, a puñaladas

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella ha acordado este mediodía el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de avanzada edad que presuntamente mató a Eva, su mujer, el pasado viernes en el municipio de Marbella. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho.

El hombre, de 84 años de edad, prestó declaración en sede judicial y contestó a las preguntas que se le formularon. La Sección de Violencia, según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer, ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar presuntamente a cabo la muerte de la que era su esposa, Eva, de 83 años.

El hallazgo del cadáver se produjo sobre las once de la mañana del viernes en un chalé de la urbanización Ciudad de los Periodistas, en Las Chapas. La autoridad judicial autorizó sobre las seis el levantamiento del cadáver y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen para conocer detalles de este a la espera de la autopsia.

Al parecer, ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogén. No constaban denuncias previas y en su entorno más cercano aseguran que nunca habían tenido problemas previos.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones. Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga han confirmado este lunes que se trata de un caso de violencia de género.

Eva es la cuarta mujer que muere a manos de su pareja en lo que va de año en la provincia. En febrero, Lina, en Benalmádena, quien falleció estrangulada, a manos del que había sido su marido durante años, un nigeriano llamado Augustine.

En junio de este año, fallecía asesinada Pilar, una mujer de 50 años, en una explanada de Marbella. El presunto autor, un búlgaro de 47 años, se dio a la fuga tras abandonar su cadáver, pero horas después se entregó en dependencias policiales.

También en junio, la asesinada fue Zunilda, una mujer de 43 años a la que hallaron muerta en un apartamento de lujo en la urbanización Higuerón West. Así, su marido fue hallado sin vida en una bañera con signos de autolesión.