Así será el tiempo en Málaga esta semana según la AEMET: del sol al regreso de las lluvias

La semana meteorológica en Málaga capital se presenta con un dominio del cielo poco nuboso o con nubes altas, pero se esperan episodios aislados de lluvia a comienzos de semana. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante las primeras horas del lunes se prevé un ambiente tranquilo con cielos cubiertos y temperaturas mínimas cercanas a los 20 °C, pero en la franja matinal, la probabilidad de lluvia asciende al 35%, por lo que podrían caer unas gotas. De cara a la tarde, el tiempo se estabiliza, con temperaturas que rondarán los 21 y los 23 grados.

Para el martes y miércoles, el pronóstico anticipa cielos mayormente despejados o con escasa nubosidad, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 26 °C, mientras que las mínimas se situarán en torno a 19-20 °C.

Sin embargo, el puente de la Hispanidad no pinta especialmente agradable para hacer planes. Las nubes y la lluvia serán las protagonistas, al menos de momento, pues el escenario aún puede variar; quedan días por delante.

En concreto, según la AEMET, el jueves podría incrementarse algo la inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones del 75 % en la capital. En ese día, las máximas descenderán hasta unos 24 °C y las mínimas estarán cerca de los 19 °C.

El viernes continúa la tendencia de lluvias, con hasta un 95 % de probabilidad en algunas franjas horarias, y temperaturas entre 19 y 24 °C. Y esta línea de inestabilidad se mantendrá el sábado, cuando se espera también posibilidad de precipitaciones (65 %) y máximas de unos 25 °C, con mínimas de 18 °C.

Según AEMET, la tendencia general es similar a la de la capital, en municipios como Vélez-Málaga, con cielos relativamente despejados y pocas lluvias, salvo ligeros aumentos de inestabilidad hacia el jueves y viernes. Igual en puntos como Marbella, con posibilidad de lluvias hacia el final de la semana, especialmente el viernes (100%).

En Antequera y Ronda la probabilidad de lluvias aumenta conforme se acerque el puente, siendo el viernes el día con mayor porcentaje de precipitación.