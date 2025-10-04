Marcos, 20 años luchando contra el crimen organizado en la Costa del Sol: "Sin vocación, no aguantas"

Marcos —así prefiere identificarse, "a secas"— lleva 34 años en la Policía Nacional, dos décadas de ellos en la UDYCO Costa del Sol, luchando contra los 'malos'. Su carrera ha estado marcada por la lucha contra el crimen organizado, desde estupefacientes hasta secuestros y extorsiones. Este viernes, durante la celebración en Málaga del Día del Patrón de la Policía Nacional, lucía en su pecho la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo. Para él, este reconocimiento representa "el culmen" de una vida entregada a un oficio que exige vocación, dedicación y sacrificios también para la familia.

No quiere mostrar su rostro. Ni siquiera sus manos. "La noticia está en su pecho", dice una de las responsables de prensa de la Policía Nacional, señalando la cruz roja que acaba de recibir. Su trabajo se realiza en la sombra y en riguroso silencio para que ninguno de los delincuentes a los que persigue sepa de su identidad.

“Empecé desde abajo, como policía oficial y fui ascendiendo hasta inspector. Pasé por el Grupo Segundo de Estupefacientes y el Grupo Tercero de Crimen Organizado. Desde 2016, estoy en el Grupo Primero de Crimen Organizado y, desde 2021, con la especialidad concreta en secuestros y extorsiones”, explica.

Marcos describe su labor como un trabajo de disponibilidad total: “No existe el horario. Si hoy estamos celebrando un reconocimiento y salta un incidente, hay que recoger y atenderlo. Es de lunes a domingo, 24 horas al día. Y ahí es donde entra el sacrificio familiar, porque parece lo típico, pero es la realidad”. De hecho, se cruza con un compañero, que le da la enhorabuena por la distinción, y se despide de él con un "Nos vemos luego en el grupo".

En su voz se percibe el orgullo, pero también la dureza de una vida profesional marcada por la presión constante de enfrentarse a organizaciones criminales que operan en la provincia de Málaga. Al preguntarle cómo se soporta un trabajo así, dice que lo primero que hay que tener es "vocación", y luego "versatilidad y disponibilidad". "Sin eso no se aguanta un trabajo como este”, asegura.

Aunque evita hablar de estadísticas, sí admite que la situación actual en cuanto a secuestros en Málaga “está estable”. Sobre casos concretos que le han marcado a lo largo de su vida profesional, recuerda especialmente la investigación de 2018 por el asesinato de los conocidos como el Maradona y el Zocato: “Fuimos pioneros en la metodología de investigación que se utiliza hoy para los delitos relacionados con el crimen organizado en la Costa del Sol. Ese caso nos marcó a todos y supuso un antes y un después en la manera de trabajar”.

Marcos recibe la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo el broche de oro a una carrera de más de tres décadas. “A cualquier policía le llena de orgullo. No es fácil llegar a este punto. Y yo lo debo a todos mis compañeros, a la gente que me ha acompañado en el camino y especialmente a la UDYCO Costa del Sol y a la Sección de Crimen Organizado”.

Su testimonio resume una vida entera dedicada a un oficio invisible para muchos. Mientras unos descansan o pasan tiempo en familia, otros luchan para que la Costa del Sol sea un terreno libre de organizaciones criminales.