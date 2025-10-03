Rescatan a una parapentista de 64 años tras un accidente en Montecorto (Málaga)

Una parapentista de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras accidentarse en un camino de tierra junto al municipio malagueño de Montecorto.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 15:00 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado del accidente en parapente y de que la mujer herida se dolía de la cadera.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga y los servicios sanitarios, que han trasladado a la mujer al Hospital de Ronda.

Por su parte, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), según han precisado, han intervenido para colaborar con los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista. En concreto, los efectivos han ayudado a la inmovilización y a trasladarla hasta la ambulancia.