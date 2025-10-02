El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco provoca el corte de la A-92M

El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco a primera hora de la mañana de este jueves ha provocado el corte total de la carretera A-92M en sentido Granada, según han informado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía y confirman desde la Dirección General de Tráfico.

De acuerdo con los datos aportados, el siniestro, que parece que se ha saldado sin heridos, ha ocurrido a la altura del kilómetro 24.800, en sentido Granada.

Desde la DGT en Málaga han indicado que el accidente ha ocurrido cuando el camión invadió el sentido contrario al que circulaba, cruzándose en la carretera. Para aliviar los problemas de circulación se ha desviado el tráfico por Antequera.