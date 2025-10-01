La Fundación Harena de Málaga, premiada por su labor frente a la soledad no deseada de las personas mayores

La Fundación Harena de Málaga ha sido premiada por la Junta de Andalucía por su trabajo de sensibilización y acompañamiento frente a la soledad no deseada de las personas mayores en Málaga y su provincia, según han informado a través de un comunicado.

El galardón lo recogieron el pasado martes 30 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, en el acto central del Día Internacional de las Personas Mayores presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. El premio fue recogido por Angie Moreno, gerente de la Fundación, y Pastora Mudarra, miembro de su patronato.

Hoy jueves, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y la Fundación festeja el galardón renovando su compromiso con un envejecimiento digno y socialmente activo.

En este sentido, Angie Moreno, gerente de Fundación Harena, ha asegurado que "este premio es, sobre todo, para las personas mayores que nos abren la puerta de su casa y de su vida".

"Cada visita, cada llamada, cada paseo compartido nos recuerda una verdad sencilla: nadie debería envejecer en soledad. Detrás de este premio hay cientos de historias con nombre propio y un voluntariado que convierte su tiempo en escucha, cariño y bienestar", añadió.

"Lo recibimos con gratitud y con responsabilidad", remarcó Pastora Mudarra, patronato de Fundación Harena, que ha añadido que "la soledad no deseada no se combate solo con buenas intenciones; se combate con vínculos reales, con presencia y con una comunidad que decide mirar al frente y cuidar de quienes más nos necesitan".

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Loles López, señaló que "somos la sociedad que somos porque nuestros mayores lo dieron todo por nosotros; son fuente de conocimiento, sabiduría, cultura y valores”. También subrayó que la soledad no deseada “es una pandemia de este siglo a la que debemos hacer frente como sociedad”.

Fundación Harena felicita al resto de galardonados en esta edición: Encarnación Moreno Rojo (Almería); Josefa Utrera Manso (Cádiz); Manuel Concha Ruiz (Córdoba); la Asociación de Alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada – ALUMA (Granada); José Cecilia Justo, ‘Godovi’ (Huelva); Fundación “la Caixa” en Jaén por su Programa de Personas Mayores (Jaén) y el Colegio San Antonio María Claret (Sevilla).