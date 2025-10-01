Los fuegos de artificio del Gobierno con la movilidad de Málaga: promete 250 millones, pero sin una sola obra a la vista

Imagen de la reunión técnica celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

La gestión del Gobierno de España en materia de movilidad en la provincia de Málaga sigue marcada por los fuegos de artificio.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, la Administración estatal no ha puesto en marcha una sola obra diseñada para atajar los crecientes problemas de saturación que presenta este territorio.

Una realidad que volvió a ponerse de manifiesto este martes tras una nueva reunión técnica convocada para analizar posibles soluciones de movilidad y el tren de la Costa del Sol.

La cita, convocada por el Ministerio de Transportes, con la presencia, entre otros, del Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía, dejó patente la incapacidad del Ejecutivo de impulsar intervenciones concretas de manera inmediata.

Todo cuanto forma parte de la agenda del departamento liderado por Óscar Puentes se encuentra en fase de estudio o elaboración de proyecto, sin que exista posibilidad alguna de marcar en el calendario el momento en que podrá avanzarse en la licitación de estas obras.

El asunto es trascendente si se tiene en cuenta que al término del encuentro técnico, la principal representante de Transportes, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, trató de poner en valor todo cuanto el Gobierno de Sánchez está impulsando en Málaga.

"No hemos venido aquí a improvisar, sino a hablar de un trabajo técnico sustentado en datos e información", remarcó Hernández al término del encuentro, en el que, según precisó, se dio a conocer la "hoja de ruta" trazada para intervenir en todo el corredor que va desde Nerja a Algeciras.

Según dijo , existe el compromiso "real" de abordar soluciones, identificadas “con inversiones concretas y dimensionadas”.

En su explicación, mencionó que las obligaciones contraídas rondan los 250 millones de euros solo en materia de carreteras, citando la ampliación de la MA-20, estimada en 190 millones; el acceso norte al aeropuerto, y varios enlaces.

Pero, ¿cuál es la realidad de estas infraestructuras?

Ampliación de la MA-20 : La decisión del Gobierno de recuperar este proyecto data de marzo de 2024, cuando se anunció la decisión de someter a información pública el proyecto del trazado. Ya en aquel momento la inversión apuntada por Transportes era de 190 millones de euros. Una suma con la que ampliar a tres carriles el trazado de la autovía entre Málaga capital y Torremolinos. Casi año y medio después, según confirmó la secretaria general, la iniciativa está pendiente de la declaración de impacto ambiental. Esto quiere decir que pasarán aún muchos meses antes de que el Gobierno esté en disposición de poner en marcha la contratación de la obra.

: La decisión del Gobierno de recuperar este proyecto data de marzo de 2024, cuando se anunció la decisión de someter a información pública el proyecto del trazado. Ya en aquel momento la inversión apuntada por Transportes era de 190 millones de euros.

Acceso norte al aeropuerto: En marzo de 2018, el Gobierno, en aquel entonces con el PP al frente, adjudicó a la empresa Acciona la construcción de este ramal viario. Un contrato que acabó siendo anulado ante los ajustes que se plantearon en el trazado de la infraestructura.



Este escollo ha hecho que casi siete años y medio después, el acceso siga sin ser realidad. No fue hasta octubre de 2022 cuando Transportes adjudicó la redacción del nuevo proyecto constructivo. ¿En qué punto se encuentra esta largamente demandada actuación?



La última novedad de peso se conoció en mayo de este año, cuando se supo que había superado el informe ambiental. Desde ese momento, se sigue esperando avanzar en el concurso de ejecución.

Los logros puestos sobre la mesa por la representante de Transportes no se quedaron en las carreteras. También puso en valor el papel desempeñado estos años para mejorar los Cercanías, incidiendo en la apuesta por incrementar la capacidad de la línea C1 de Cercanías en Málaga en un 60% y reducir su frecuencia en cinco minutos, pasando de 20 a 15 minutos.

Un objetivo que el propio Gobierno admite como imposible sin antes acometer una serie de obras para las que no hay plazos ni dinero.

"Para lograr disminuir la cadencia de trenes a 15 minutos los estudios realizados indican que será necesaria la duplicación de vía en los tramos Torremolinos-El Pinillo y Benalmádena-Campo de Golf", se confirma en la nota oficial, en la que únicamente se admite cierto avance en otro de los tramos afectados: Aeropuerto-Campamento Benítez.

En este último caso, Transportes adjudicó el pasado mes de marzo la redacción del proyecto, siendo el plazo fijado de 36 meses. En el mejor de los casos, habrá que esperar a mediados de 2028 para tener sobre la mesa el trabajo.