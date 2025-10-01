La Fiscalía de Málaga mantiene su petición de tres años de cárcel para dos curas por delito de odio

La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación para dos sacerdotes para los que pide tres años de cárcel, al considerar que determinadas manifestaciones en artículos o programas de vídeo suponen un delito de odio contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam.

Además, está procesado el responsable de la web en la que se publicaban esos artículos y presentador de los programas, para el que pide cuatro años de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha dejado este miércoles visto para sentencia este juicio, en el que el fiscal ha sostenido que estas publicaciones de 2017 "lejos de ser un ejercicio de libertad de prensa, entran dentro de la consideración de delito de odio".

También está personada la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, que presentó la denuncia inicial.

El sacerdote Custodio Ballester ha sido cuestionado por sus manifestaciones en la web Alerta Digital y en uno de los programas por streaming en el que se iba a tratar de inicio el yihadismo, pero en los que el acusado alude, según las acusaciones, a los musulmanes en general como "mancha depredadora", "termitas" o que es "imposible un diálogo con el islam". El procesado ha matizado cada una de sus palabras en la sala.

Así, ha asegurado que hablaba del yihadismo radical y se refería a algunos expertos y seguidores del islam que hablan de la violencia; "no lo digo yo". "No me estoy refiriendo a todos los musulmanes del mundo", ha indicado Ballester, quien no ha utilizado el derecho a la última palabra.

En cuanto a los escritos del sacerdote Jesús Calvo, que ha declarado por videoconferencia, se le atribuyen palabras como "refugiados invasores", además de frases en las que se pregunta "qué vamos a aprender de la incultura" o alude a que estas personas van a "complicar la convivencia" y a que se quiere "acabar con la raza blanca metiéndonos toda la basura". Ha reconocido estos artículos, aunque fueron hechos a partir de conversaciones telefónicas y no por él mismo.

"Mi intención no era herir a nadie", ha argumentado el procesado, quien ha indicado que al hablar de "masas incontroladas" que van a "deteriorar la raza europea" se refería a una teoría que habla de una conspiración para promover la mezcla entre personas blancas con migrantes; plan al que también han aludido los otros dos acusados.

Este sacerdote sí ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha reiterado: "Solo he querido condenar lo ilegal, he hablado contra la falsa inmigración".

Por su parte, el director y responsable de la web y del programa La Ratonera, Armando Robles, ha defendido que en todo momento ha actuado dentro de la libertad de expresión y con un "interés social, público e informativo".

"No odio a nadie", ha asegurado y ha añadido, igual que los anteriores, que se referían al yihadismo radical y que estos artículos son solo una parte pequeña del total publicados y que no en todos se habla de migración.

En el juicio ha declarado la presidenta de Musulmanes contra la Islamofobia, quien ha expresado que con esas publicaciones "se demoniza a todo un colectivo" y ha mostrado su alarma ante este tipo de mensajes en los que hay "una pérdida de respeto, por ejemplo, cuando a un ser humano se le considera una plaga".

"Puedo sentirme amenazada y me preocupa la seguridad de mis hijos y que genere más hostilidad hacia mi colectivo", ha aseverado, ya que, ha apuntado, "soy considerada el enemigo".

En su informe final, el fiscal, que también pide el cierre de la web de información, ha destacado que en este tipo delictivo no hay que demostrar el daño y ha aludido a la línea "difusa" entre la libertad de expresión y de prensa, que solo puede verse y entenderse en el marco de las leyes, "o nos estamos metiendo en el discurso del odio".

El abogado del director de la web, Estanislao de Cosca Fernández, que pide la absolución o una pena mínima, ha asegurado que "hay una instrumentalización política por parte de la fiscal que hizo el escrito de acusación". "No hay odio ni violencia contra un grupo o personas determinadas", ha incidido, mientras en declaraciones a los periodistas ha señalado que se trata "de un juicio político".

La defensa de Ballester, que también pide la absolución, ha considerado en la sala que "no se le puede condenar", insistiendo en que "nunca se ha incriminado a un colectivo concreto". Este acusado ha asegurado a los periodistas a la salida del juzgado que está "tranquilo".

Respecto a la petición de pena, el sacerdote ha dicho que "si estuviéramos en Afganistán o Pakistán, la Fiscalía me habría pedido pena de muerte, aquí en España, gracias a Dios, me han pedido tres años, yo se lo agradezco verdaderamente".

Además, ha aludido a "la exageración que representa este delito de odio, que al final se trata de que la gente se autocensure y que solo salga a la palestra el discurso oficial".

El abogado del otro cura ha indicado que su cliente "hace avisos sobre las personas que entran de manera irregular" y advertencias "de los peligros por una política mal gestionada", añadiendo que las "ideas inapropiadas" las hacía el medio digital. Además, ha apuntado que padece "ideas delirantes" que afectarían a su responsabilidad penal, por lo que debería ser evaluado por un psiquiatra.

Apoyo a los acusados

Medio centenar de personas se han congregado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Málaga con motivo de este juicio para mostrar su apoyo a los acusados, recibiéndoles con oraciones y mostrándose a favor de sus alegatos durante la celebración de la vista oral.

Estas manifestaciones de apoyo también se han visto en Madrid, donde la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha presentado más de 27.000 firmas recogidas para pedir a la Fiscalía de Delitos de Odio que retire la acusación contra el padre Custodio.

Además, han entregado un manifiesto del exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, secundado por cerca de 100 juristas en el que el exjuez "se autoinculpa y pide ser juzgado junto al padre Custodio, denunciando lo que considera una acusación injusta por delito de odio y defendiendo la libertad de expresión", han indicado en una nota.