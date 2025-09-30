La Gala Benéfica del Círculo Empresarial de Málaga premia la innovación, la trayectoria y el compromiso de sus miembros

El Castillo de Gibralfaro de Málaga capital fue testigo el pasado viernes de la V Gala Benéfica y Premios del Círculo Empresarial de Málaga. El evento reunió a más de 250 invitados del ámbito social malagueño.

El encuentro, según han informado desde la institución a través de un comunicado, refuerza su posición como espacio de referencia para empresarios, directivos y profesionales de la provincia, combinando crecimiento económico, innovación y compromiso social.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; además de la vicepresidenta de la Diputación provincial de Málaga, ⁠Kika Caracuel y diversas personalidades y representantes de instituciones públicas.

El presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco J. Jiménez, destacó que estos cinco años de evolución han consolidado a la asociación como un referente en la provincia. “La sociedad malagueña reconoce lo que estamos haciendo. La clave del éxito ha sido el altruismo: somos una asociación sin ánimo de lucro y cuando cada uno aporta su granito de arena, se nota”, afirmó.

Jiménez puso en valor durante su discurso el papel del empresario, del que señaló que “significa tener el valor de levantarse después de cada caída”. En este sentido, subrayó que “cuando unimos fuerzas, no hay quien nos detenga”.

Asimismo, también recalcó que “sin empresarios, no hay crecimiento posible” y puso en valor el papel de Málaga como referente en Andalucía: “Málaga está hoy a la cabeza de la creación empresarial en nuestra comunidad, y en definitiva, Andalucía pisa fuerte”.

Por su parte, el alcalde de Málaga, durante su intervención, subrayó el papel decisivo del sector privado en el desarrollo de la ciudad. “El empresariado es fundamental para que una sociedad avance”, apuntó De la Torre, antes de invitar a los asistentes a reforzar su colaboración.

En este sentido, la consejera y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, subrayó el papel clave del Círculo, como uno de los vertebradores económicos y sociales de la provincia, al tiempo que se ha referido al espacio que la entidad ha aglutinado ya, como punto de referencia para los empresarios y directivos de Málaga.

La portavoz del Gobierno andaluz recordó que Málaga vive hoy “uno de los grandes momentos de crecimiento económico de España”, gracias a sectores como el turismo, la tecnología, la cultura, la logística y la agroindustria, que convierten a la provincia en “un auténtico imán de oportunidades”.

Solidaridad y compromiso, reflejados en los galardones de 2025

En la gala se reconoció a distintas figuras empresariales con los Premios del Círculo Empresarial de Málaga: Antonio Luque, presidente de DCOOP, por su trayectoria empresarial; Gonzalo Armenteros, de Soho Boutique Hotels, por el crecimiento empresarial; Pedro Rodríguez, de Sierra Blanca Estates, por la vanguardia en promoción inmobiliaria; Virginia Calvo y José Ramón Díaz, de Giantx, por su aportación en innovación, y un galardón honorífico al socio más implicado y comprometido con la institución; Andrés Herrero, de B bou Hotels.

Además, cumpliendo un año más con un acentuado carácter solidario, la Gala destina este año parte de la recaudación a la asociación ‘Autismo Málaga’, entidad que trabaja en favor de la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

En representación del colectivo ‘Autismo Málaga’, su vicepresidenta, Encarni Villalba, recordó la importancia de la sensibilidad social hacia este colectivo. “Empatía y visualización, claves en esta misión que entre todos tenemos por lograr una sociedad más inclusiva”, afirmó, agradeciendo el compromiso del Círculo Empresarial con causas sociales.