La Aemet advierte del regreso de las lluvias a Málaga: aviso amarillo este lunes por fuertes precipitaciones

El mapa de avisos de la Aemet de este lunes. Aemet

El otoño ha llegado a lo grande en Málaga. Las primeras gotas de la época ya han caído y ahora es el turno del primer aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la provincia, según ha establecido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

En concreto, las zonas en alerta amarilla son la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y Málaga capital. El aviso se activará a las 00.00 horas de este próximo lunes 29 de septiembre y finalizará a las 15.00 horas.

De esta manera, la Aemet prevé una precipitación acumulada en una hora de hasta 15 milímetros en las zonas mencionadas y de hasta 40 milímetros en 12 horas.

Cabe destacar que la agencia ha activado un aviso especial por lluvias "muy fuertes y persistentes" desde este domingo 28 de septiembre hasta el próximo martes 30 de septiembre. La probabilidad de lluvia es alta (70%).

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos debido a la llegada de una borrasca. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, Costa del Sol y entorno del Estrecho.

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.

Temperaturas

Con una probabilidad del 100% de lluvias arranca la semana Málaga capital. Eso sí con unas temperaturas que rondarán los 21 grados de mínima y los 25 de máxima. Las mismas máximas y mínimas se esperan en Marbella, Rincón de la Victoria y Coín.

En cambio, en Antequera hará un poco más de frío con 22 grados de máxima y 15 de mínima, al igual que en Ronda con 15 grados de mínima también y 22 de máxima.