De facturar 100.000 euros a 30 millones: la meteórica expansión de la malagueña Ly Company en diez años de vida

La empresa malagueña Ly Company Group-Aqualy, referente internacional en el envasado de agua en cartón, cumple 10 años desde su fundación.

Y lo hace con un balance más que notable, con presencia en más de 50 países de los cinco continentes y con el objetivo de alcanzar este año los 30 millones de facturación y una producción de 100 millones de envases.

En esta década, la compañía ha producido alrededor de 240 millones de briks favoreciendo el consumo de 1.200 toneladas menos de plástico y la emisión de 3.000 toneladas menos de CO2.

Tal y como ha valorado Curro Rodríguez, CEO y fundador de Ly Company Group-Aqualy, lo que comenzó en 2015 como una pequeña planta en Alhaurín de la Torre, se ha convertido en un grupo empresarial con tres plantas de envasado en España, Italia y República Dominicana.

A estas instalaciones hay que sumar alianzas con envasadores en México, Puerto Rico, Alemania y Arabia Saudí, y delegaciones comerciales en México, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Turquía.

Esto hace que la compañía opere actualmente con distribuidores en más de 50 países de los cinco continentes y con una red estratégica que abarca desde Estados Unidos y Centroamérica hasta Europa, África, Oriente Medio, Asia y Oceanía.

El próximo reto de la empresa es entrar en el mercado de EEUU en 2026.

En su primer año, Ly Company Group envasó 400.000 unidades, con una facturación que apenas superó los 100.000 euros. En 2024, ha alcanzado los 80 millones de envases y los 22 millones de euros de facturación.

Innovación sostenible

Desde sus inicios, Ly Company Group- Aqualy ha apostado por la innovación. En colaboración con Tetra Pak, sus envases han revolucionado la forma de beber agua embotellada.

Con el compromiso de proteger el medio ambiente, ha creado Aqualy, una línea de agua en envases de cartón, fabricada con materiales renovables y responsables.

La compañía fue pionera en España en incorporar el tapón unido al envase en 2022, anticipándose a la normativa europea de 2024, y ha ampliado su portafolio de formatos desde el litro inicial hasta los actuales 250 ml, 330 ml, 500 ml, 1 L y 8 L, además de lanzar en 2025 su nueva línea de aguas funcionales.

En este periodo, Ly Company Group ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio PYME del Año Málaga 2023; el Premio Hacemos Málaga 2024; el reconocimiento como la Mejor Inversión Sostenible de una Empresa Extranjera en República Dominicana 2024; la Inclusión en ranking general del FT100: Europe’s Fastest Growing Companies 2023 y de 2024 del Financial Times o la designación por parte del G7 en Italia de su agua en cartón como ejemplo de economía circular.