El crimen organizado aumenta en Málaga: es la tercera provincia de España con más tráfico de drogas

Que hay un aumento de la actividad del crimen organizado en la provincia de Málaga no sólo es una percepción del ciudadano de a pie, es ya una realidad judicial. La última memoria de la Fiscalía General del Estado así lo constata, es la tercera provincia de España con más procedimientos judiciales por tráfico de drogas.

Actualmente, casi se podría decir que sin tráfico de drogas no puede subsistir un grupo del crimen organizado. Es la base de cualquier grupo criminal y estos últimos datos no hablan de una buena tendencia.

La provincia de Málaga es la sexta provincia española por población y la tercera en tráfico de drogas, algo que debería escandalizar de lo que aquí ocurre. Que se vean a esos “turistas” veinteañeros manejando por la A-7 un Porsche con matrícula polaca o un Audi A3 Sport con matrícula neerlandesa no es casualidad. Es una realidad que se permite.

Solo un mensaje

Hace 11 días el estado eslovaco realizó algo de lo que España debería tomar nota para otros sujetos, detuvo unas horas al capo de los Hell Angels de Turquía. Lo arrestaron mientras almorzaba con su familia en la ciudad de Nitra, porque las autoridades eslovacas argumentaron que había una información en el Sistema Schengen emitida por Alemania sobre él.

Y era cierto, Necati Arabaci tiene prohibida la entrada en territorio germano tras ser condenado por varios delitos gravísimos relacionados con el crimen organizado. Los policías de los equipos tácticos eslovacos le tuvieron que pegar un buen susto porque fueron los movilizados para ese operativo, fue una advertencia del Estado.

Al final le notificaron un papelito; debían abandonar Eslovaquia en 30 días. Y seguro que no le hace gracia a alguien que cree, o es, intocable. En Eslovaquia tiene sede una empresa a su nombre, y la respuesta de la administración fue que se vaya con su dinero a otro lugar.

Nuevos movimientos

En el nuevo informe de la Fiscalía se destaca un nuevo movimiento del narcotráfico en la provincia de Málaga, y es de la ascendente actividad de narcolanchas en la Axarquía. La presión contra el narcotráfico en Cádiz también afecta aquí y el incremento de las rutas por Almería hace que haya más gomas con paradas tácticas y técnicas en nuestras costas.

No es nuevo, porque ya se descubrieron en Almayate embarcaderos especialmente preparados para dar cabida a estas embarcaciones semirrígidas en 2020. Pero una subida de esa actividad criminal, es un gran aviso que la Administración no debería dejar de lado, la infiltración del crimen organizado en la sociedad va a estar en los próximos años a niveles más que preocupantes si no se limita su actividad. Hay muchas zonas sensibles de la Axarquía.

Los pactos

En otro apartado sobre Málaga, la Fiscalía antidroga revela casos como el de grupos de narcotraficantes tan diferentes como los albaneses y los chinos que colaboran entre ellos en nuestra provincia.

La Mafia albanesa controla rutas importantísimas de cocaína en Europa y sus macroplantaciones de marihuana en España son una gran baza de su poder financiero, si a eso se le une la capacidad de las triadas chinas de ofrecer una cobertura de empresas legales para poder enmascarar transportes de drogas y el blanqueo de capitales, se trata de un aliado perfecto.

Sumado a que la barrera del idioma es un punto a favor de las Triadas, que les hacen estar siempre con un perfil bajo con respecto a las investigaciones judiciales. Alianzas como esta son posibles en pocos lugares del mundo y la Costa del Sol es uno de estos sitios.

El último hecho de gravedad conocido y preocupante ocurrió el 30 de agosto cuando se realizó en la playa del Ancla un alijo de cocaína a plena luz del día y a la vista de cientos de bañistas. Una señal de improvisación de ese clan de narcotráfico y de que creen firmemente que quedarán impunes.

La tendencia general del aumento de presencia de miembros del crimen organizado internacional se refleja, por ejemplo, en la actividad de los nuevos grupos de la mafia turca. Los Daltons y los Casper-Çirkenler siguen presentes en la provincia de Málaga y ya comparten fotos en sus redes sociales armados aquí.