Algarrobo revive la histórica Quema de 1811: un teatro lleno de emoción y una ruta de la tapa con productos de la Axarquía

Algarrobo se prepara para revivir este fin de semana uno de los episodios más importantes de su historia: la llamada Quema de 1811. Este momento clave tuvo lugar en plena Guerra de la Independencia cuando las tropas napoleónicas intentaron arrasar el pueblo como represalia por la actividad guerrillera en la zona.

La destrucción del pueblo parecía inminente, pero la acción de los vecinos y en especial de un bandolero cuya identidad no se conoce, consiguieron evitar que las llamas redujeran a cenizas Algarrobo.

Actualmente, este bandolero es conocido como 'Sebastián Segovia', ya que la asociación Quema de Algarrobo lo bautizó para poder conmemorarlo cada año por la labor que realizó para salvar la localidad y evitar que los franceses quemaran el pueblo.

El hecho marcó para siempre la historia de los algarrobeños y desde entonces son conocidos como “los tiznaos”. La recreación de aquellos sucesos hoy es un imprescindible entre los algarrobeños, quienes cada septiembre, desde 2014, celebran que Algarrobo no fue destruido por los franceses.

Durante tres días, las calles del municipio viajarán en el tiempo hasta el siglo XIX. Los vecinos estarán ataviados con trajes de bandoleros y escopetas de la época. Las mujeres irán vestidas con largos vestidos blancos y llenarán de vida los escaparates de la época en los que estará sumido el pueblo durante esos días.

El ambiente se completará con todos los vecinos y malagueños que decidan acudir y recorrer las calles del pueblo, donde habrá música en directo, pasacalles y espectáculos ecuestres que recordarán la dureza que se vivió allá por el año 1811.

Programación de la Quema de Algarrobo Quema de Algarrobo

La Quema de Algarrobo no se centra únicamente a lo histórico. En lo gastronómico destaca la famosa “ruta de la tapa”, en la que diferentes establecimientos elaborarán aperitivos con productos locales como las tortas de Algarrobo, el mango y el aguacate.

El Ayuntamiento y la Asociación Quema de Algarrobo también han preparado actividades para los más pequeños que podrán disfrutar de juegos y talleres, así como de concursos populares. Para facilitar la asistencia, habrá un servicio especial de transporte al centro del pueblo.

La Quema de Algarrobo 2025

El viernes 19 de septiembre a las 18.00 horas se celebrará el “encuentro a Macoloco” y se contará la historia de un bandolero que iba en contra del alcalde de Algarrobo de la época. A las 22.00 horas tendrá lugar el pregón de la XI edición de la Quema de Algarrobo que lo realizarán José Marcelo Ruiz y a las 23.00 horas llegará el entierro de Macoloco y el alcalde.

El sábado se celebrará el teatro de la Quema de Algarrobo, que comenzará a las 18.30 horas en el río del pueblo. La obra terminará alrededor de las 21.00 horas en la escuela, lugar en el que “el Segovia” evitó que los franceses quemaran el pueblo.

Además, a lo largo de esta jornada se llevarán a cabo infinidad de espectáculos en el que se podrán presenciar actuaciones ecuestres, música tradicional, rutas históricas y asistir al mercado gastronómico con productos locales.

El domingo, según el planning de la Quema de Algarrobo 2025, a las 13.00 horas habrá una degustación de tortas de Algarrobo y de frutas subtropicales como cierre gastronómico de la jornada.

Para cerrar esta IX edición de la Quema, el domingo se mantendrá la ruta de la tapa y el mercado gastronómico durante toda la mañana para quienes quieran recorrer, saborear y asistir a las actividades del fin de semana.