Localizan con vida a Manal Ochir, el ciudadano mongol desaparecido en Canillas de Aceituno

Buenas noticias para la familia del ciudadano mongol de Canillas de Aceituno. Manal Ochir, un joven de 31 años y de origen mongol del que nadie sabía nada de su paradero desde el pasado 9 de septiembre ha sido localizado con vida este jueves.

Manal se encuentra en un hospital de la provincia de Málaga, según ha asegurado la familia del joven a EL ESPAÑOL de Málaga. De momento se desconoce cuál es su estado y dónde ha estado estos últimos días.

El ciudadano de origen mongol se empadronó hace unas semanas en Canillas de Aceituno y es poco conocido en este pequeño pueblo, aunque lleva viviendo en la provincia de Málaga desde el pasado mes de mayo.

Manal es un talentoso ingeniero de software experimentado con más de diez años de experiencia en la entrega de aplicaciones empresariales, según se recoge en su perfil de LinkedIn. Al parecer, estudió en la Universidad de Riga Ciencias de la Computación, por lo que tiene sentido que tuviera el permiso de residencia en Letonia aún vigente.

Su desaparición llegó a medios de Letonia, donde al parecer el hombre tiene permiso de residencia letón. En estas webs apuntaban la matrícula de su Mercedes Benz negro y aseguraban que cuando conduce tiene que utilizar gafas.