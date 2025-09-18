Investigan a un hombre que pudo darle cobijo a Marc, el niño que desapareció en La Cala del Moral

Novedades en el caso de la desaparición de Marc Ian Campos, de 14 años, que fue localizado este miércoles, sobre las 23.00 horas cerca de El Tintero, en El Palo de Málaga en buen estado.

La Guardia Civil se encuentra investigando a un hombre joven con el que fue hallado el menor en la noche de ayer. Hasta el momento, desde la Benemérita no se le ha tomado declaración a este hombre, cuyo perfil podría corresponder al de una persona sintecho que le dio cobijo al localizarle solo, en lugar de llamar a las autoridades.

Anoche, cuando decenas de personas le buscaban por Málaga, una persona alertó a la Policía Local de que creía haber visto al menor en el entorno de Playa Virginia. No se equivocaba, era él. Los agentes activaron el protocolo pertinente y se dieron cuenta de que el joven estaba acompañado de otra persona.

Algunos testigos del momento en que Marc fue localizado aseguran a este periódico que creían que "un chaval con coleta" podría ser un amigo que le había cubierto en esta chiquillada. Pero no fue así. Se trataría del hombre que está siendo investigado y que habría estado cuidando del menor en las últimas horas. La Guardia Civil está investigando ahora si pudo o no cometer un delito e insisten en que el niño está "en perfecto estado".

Un audio de Marco Antonio Campos, su padre, fue la confirmación de que Marc estaba sano y salvo. "Señoras y señores, niños, muchachos, estoy muy agradecido por su labor, me han encontrado a mi hijo Marc, muchas gracias por todo, les quiero mucho", decía en el mensaje que envió en el grupo de WhatsApp que los vecinos habían organizado para realizar batidas por Málaga con el fin de encontrar al chaval.

El menor se encontraba desaparecido desde el pasado lunes, cuando salió de casa hacia, supuestamente, el instituto. Le pidió a su abuela varios bocadillos y zumos y salió a la prisa de la casa, con una actitud algo extraña. Cuando sus padres acudieron al centro a preguntar si el menor había acudido a clase, fueron informados de que no estaba allí, por lo que decidieron poner una denuncia por desaparición.