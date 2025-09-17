Nuevas obras para mejorar la depuración en Málaga: la Junta licitará trabajos en Sierra de Yeguas y el Guadalhorce

Andalucía sigue trabajando para mejorar la depuración de aguas residuales en diferentes municipios de la provincia de Málaga. Este miércoles el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto para iniciar de forma inminente el proceso de licitación de varias obras de este estilo en Málaga.

En concreto, la Junta de Andalucía va a sacar a licitación dos actuaciones que mejorarán, por un lado, la depuración de la localidad de Sierra de Yeguas y su pedanía Navahermosa; y, por otro lado, las infraestructuras hidráulicas de Álora, Pizarra y Coín.

En el primer caso, se trata de la puesta en marcha de una agrupación de vertidos que recogerá las aguas residuales de ambos núcleos de población y la construcción de una depuradora en el término municipal de Sierra de Yeguas con capacidad para tratar los vertidos de una población cercana a los 4.400 vecinos.

Está prevista la instalación de un colector, un tanque de tormentas y un mecanismo de impulsión a la nueva depuradora. En total, el presupuesto inicial roza los 7,5 millones de euros.

Por otro lado, el proyecto relativo a las localidades malagueñas de Álora, Pizarra y Coín busca complementar el equipamiento de la EDAR del Bajo Guadalhorce instalando un nuevo colector emisario.

En caso de interrupción del funcionamiento, esta conducción llevaría los vertidos aguas abajo de las captaciones ubicadas en la zona de Aljaima. La Junta de Andalucía destina casi 1,8 millones de euros a la licitación de estas obras que permitirán mejorar el servicio a alrededor de 69.000 malagueños.

Cabe señalar que también van a licitar la construcción de la EDAR de Moraleda de Zafayona (Granada), la adecuación y mejora de la EDAR de Jódar, en Jaén y el proyecto de agrupación de vertidos de Marinaleda (Sevilla).

Entre las labores previstas en estos proyectos, se encuentra la construcción de tuberías, canalizaciones de aguas residuales y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Dada la naturaleza de las obras, la ejecución de los proyectos y la inversión pública asociada se materializará entre los años 2026 y 2028.