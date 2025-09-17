Gran apuesta de la multinacional Winterhalter en Málaga: invierten 15 millones de euros en una nueva sede

Autoridades y propietarios de Winterhalter durante la visita a las nuevas instalaciones. Paula Tejada

En 1522 se terminó la primera vuelta al mundo y con ella un portugués y un español confirmaron que la tierra era redonda. Ahora, más de 500 años después, la multinacional Winterhalter se consolida en Málaga con una nueva sede que apuesta por la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La empresa familiar, que se creó hace 75 años, es líder en soluciones de lavado industrial y tiene 50 delegaciones repartidas por todo el mundo. Winterhalter Ibérica, la sede de Málaga, se creó hace 23 años y comenzaron en un local de unos 150 metros cuadrados, según ha explicado Gabriel Almansa, CEO de Winterhalter Ibérica.

Tras años de trabajo, la multinacional ha decidido apostar por su sede en España y ha inaugurado este miércoles una nueva sede en una parcela de 15.000 metros cuadrados, diseñada para 2.500 metros cuadrados de oficinas y 3.000 de almacenes.

La nueva sede de Winterhalter Ibérica. Paula Tejada

Además, el edificio es totalmente sostenible, según han explicado, cuenta con persianas ajustables, iluminación de bajo consumo y paneles fotovoltaicos porque “la sostenibilidad no es una moda, es un compromiso”, según Ralph Winterhalter, propietario de la compañía.

“En España se empezó como un punto comercial y hoy es mucho más. Ahora es un centro de innovación tecnológica y se convertirá en un pilar sólido de Winterhalter”, ha señalado el propietario durante la inauguración.

Asimismo, ha incidido en que esta nueva sede es “una promesa de que seguiremos invirtiendo en relaciones a largo plazo” porque su objetivo es “atraer y desarrollar el talento local, colaborar con las universidades y crear empleos en el sector”.

Algunas de las máquinas de Winterhalter. Paula Tejada

En este sentido, Gabriel el CEO de la sede española y portuguesa ha explicado que cuando empezaron en 2001 en una nave de 150 metros cuadrados, donde les “sobraba la mitad”, “jamás podría haber imaginado estrenar unas instalaciones como estas”.

Hasta ahora, Winterhalter Ibérica tiene alrededor de 600 clientes en la provincia de Málaga y en Andalucía más de 2.000, según los datos proporcionados por la empresa.

Por su parte, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, ha asegurado que está convencido de que “este proyecto familiar va a seguir creciendo”, al mismo tiempo que desde la provincia se seguirá trabajando para crecer y cubrir todas las necesidades que puedan demandar como la movilidad o la energía eléctrica, entre otros.

Asimismo, el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo, ha remarcado que esta nueva sede “refleja el estilo empresarial e industrial de la ciudad y de toda Andalucía”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha destacado que Winterhalter es un buen ejemplo de que “las empresas familiares se consolidan”, ya que se creó hace más de 70 años y “ha sido capaz de estar presentes en más de 50 países del mundo”.