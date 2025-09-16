Alarma en La Cala del Moral: buscan a Marc, un adolescente de 14 años desaparecido desde el lunes camino al instituto

La familia de Marc, un adolescente de apenas 14 años lleva desde este lunes buscando desesperadamente a su hijo, al que perdieron la pista la mañana del lunes 15 de septiembre, cuando salió de casa supuestamente rumbo a su primer día de instituto, pero nunca llegó a clase. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Su abuela ya empezó a notar que algo iba mal por la mañana. En lugar de pedirle un bocadillo y un zumo como siempre, le pidió varios bocatas y se llevó el paquete de seis zumos de brick. Aunque le preguntó qué estaba tramando, el chaval salió corriendo a toda prisa de casa.

"También sacó dinero de una alcancía. Era raro, porque no llevaba documentación ni teléfono, no le dejábamos tenerlo hasta que tuviera entre quince y dieciocho años. Es un niño que se abre con nosotros siempre, nos cuenta cosas y recuerdo que me dijo adiós como si fuera una despedida, con un tono irónico", relata Marco Antonio, el padre del adolescente.

El menor debía entrar a clase a las 11:45 de la mañana en el Instituto Puerta de la Axarquía, en La Cala del Moral, pero abandonó su domicilio sobre las 10:45, una hora antes, pese a vivir prácticamente al lado. Cuando supieron de los comportamientos extraños que había tenido con su abuela, decidieron acercarse al centro educativo para ver si Marc había ido o no a clase.

Allí confirmaron que no había asistido. Así que decidieron activar una búsqueda por los alrededores y esperaron a hablar con algunos de sus amigos a la salida de clase. Uno de ellos reveló haber recibido un mensaje de despedida de Marc desde el teléfono de su abuela: “Adiós, bro, que no nos vamos a ver más”.

La desaparición ha generado gran preocupación en la localidad. Vecinos, amigos y familiares están con el alma en vilo esperando que Marc aparezca pronto y todo haya quedado en una chiquillada, mientras que los cuerpos de seguridad trabajan de manera coordinada tras recibir la Guardia Civil una denuncia presentada en el cuartel de la Torre de Benagalbón al filo de las 15.30 horas de este lunes. "Hemos querido actuar desde el minuto 1, pero no tenemos novedades aún", dice.

Los padres del menor no paran de darle vueltas a la cabeza sobre el motivo que ha podido llevarle a tomar esta decisión. Y Marco Antonio cree que el detonante pudo estar en un factor escolar: "Arrastraba dos asignaturas y debía repetir curso. Creemos que no quería enfrentarse a esa situación, le daba vergüenza igual verse en un curso diferente a sus compañeros. Pero en casa nunca mostró problemas graves, nada de acoso, nada raro; hasta el domingo anterior estuvo alegre, viendo películas con la familia”, aseguró.

El joven, nacido en Málaga de padres ecuatorianos, es muy querido por el vecindario de la zona, que le tienen mucho aprecio porque lo han visto crecer. La comunidad se ha volcado con la familia, que pide cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

“Es la primera vez que hace algo así. No sabemos dónde puede estar, no tiene teléfono ni documentación. Confiamos en que vuelva pronto y en que las autoridades logren encontrarlo”, ha expresado Marco Antonio con evidente angustia.