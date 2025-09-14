Tragedia mortal en Málaga: un motorista fallece tras chocar contra otro vehículo en Riogordo

Imagen de archivo de un furgón de la Guardia Civil de Tráfico.

Un motorista de 41 años ha muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad malagueña de Riogordo, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja, poco antes de las 12:00 horas.

En ese momento el teléfono 1-1-2 ha recibido los primeros avisos en los que se alertaba de una colisión entre una moto y otro vehículo.

Rápidamente, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.